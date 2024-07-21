RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Праздник 21 июля: что строго запрещено делать сегодня, народные приметы

Церковный праздник 21 июля 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сегодня, 21 июля, праздник - православные украинцы чтят память преподобных Симеона Юродивого и Иоанна, пророка Иезекииля по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Симеон и Иоанна были сирийцами, жившими в VI веке в городе Эдессе. С детства имели тесную дружбу. Известно, что Симеон был холост и жил со своей старой матерью, тогда как Иван, женившись, жил с отцом и молодой женой. Оба происходили из богатых семей.

Однажды они отправились в Иерусалим и вступили в монастырь святого Герасима. После определенного времени в монастыре приняли постриг и начали вести пустынную жизнь. По преданию Симеон и Иван прожили в пустыне 29 лет, где достигли высокого духовного уровня.

Позже преподобный Симеон решил, что им следует послужить людям, и решил покинуть пустынное уединение. Его друг, святой Иоанн, решил разделить с ним этот путь. Тогда Никон, Игумен монастыря, где они когда-то приняли постриг, открыл им ворота, и они вышли в свет, готовые служить людям.

Следует отметить, что Иван стал учеником Симеона, следуя его аскетичным практикам. Он перенимал у своего наставника все основы монашеской жизни, соблюдая строгий пост, молитву и другие аскетические практики. Иоанн также обладал даром исцеления и прозорливости, что привлекало к нему многие люди.

Преподобные Симеон и Иоанн (изображение: kyrios.org.ua)

Что нельзя делать сегодня, 21 июля

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

  • Ссориться и злословить
  • Употреблять алкогольные напитки
  • Пользоваться острыми предметами.

Также не рекомендуется оставлять дома немытую посуду или разбросанные вещи, ведь считается, что это доставит несчастье в дом.

Народные приметы и традиции этого дня

  • Утром стелется туман - днем будет тепло
  • Дождь - будет хороший урожай грибов
  • Ливень - к затяжной осени
  • Ночью холодно - зима будет морозной.

Издавна в народе в этот день принято набирать из источника воды до восхода солнца. Считалось, что такая вода обладает особыми целебными свойствами и помогает избавиться от многих болезней и недугов.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Роман, Семен, Георгий, Петр, Евгений, Иван, Федор, Анна.

По гороскопу люди, которые родились сегодня - Раки.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • День работников металлургической и горнодобывающей промышленности в Украине
  • Международный день нездоровой пищи
  • День без купальников.

Раньше мы публиковали почему в церкви во время молитвы хочется зевать.

Также читайте, почему на самом деле умершим закрывают глаза и другие предрассудки о смерти.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Большая украинская энциклопедия, Украинская Католическая энциклопедия, Sogodni Svyato, Википедия.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПраздникиЦерковный календарь