Свято 21 липня: що суворо заборонено робити сьогодні, народні прикмети
Сьогодні, 21 липня, свято - православні українці вшановують пам’ять преподобних Симеона Юродивого та Івана, пророка Єзекіїла за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Яке сьогодні свято у церковному календарі
Симеон та Івана були сирійцями, жили в VI столітті в місті Едесі. З дитинства мали тісну дружбу. Відомо, що Симеон був неодружений і жив зі своєю старою матір'ю, тоді як Іван, одружившись, жив із батьком і молодою дружиною. Обидва походили з багатих сімей.
Одного дня вони вирушили до Єрусалима і вступили до монастиря святого Герасима. Після певного часу в монастирі прийняли постриг і почали вести пустельне життя. За переказами, Симеон та Іван прожили в пустелі 29 років, де досягли високого духовного рівня.
Пізніше преподобний Симеон вирішив, що їм слід послужити людям, і вирішив покинути пустельне усамітнення. Його друг, святий Іван, вирішив розділити з ним цей шлях. Тоді Никон, Ігумен монастиря, де вони колись прийняли постриг, відчинив їм ворота, і вони вийшли у світ, готові служити людям.
Слід зазначити, що це Іван став учнем Симеона, наслідуючи його аскетичні практики. Він переймав у свого наставника всі основи монашого життя, дотримуючись суворого посту, молитви та інших аскетичних практик. Іван також володів даром зцілення і прозорливості, що залучало до нього багато людей.
Преподобні Симеон та Іван (зображення: kyrios.org.ua)
Що не можна робити сьогодні, 21 липня
Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
- Сваритися та злословити
- Вживати алкогольні напої
- Користуватися гострими предметами.
Також не рекомендується залишати вдома немитий посуд або розкидані речі, адже вважається, що це принесе нещастя в будинок.
Народні прикмети і традиції цього дня
- Зранку стелиться туман - вдень буде тепло
- Дощ - буде гарний урожай грибів
- Злива - до затяжної осені
- Вночі холодно - зима буде морозною.
Здавна у народі цього дня заведено набирати з джерела воду до сходу сонця. Вважалося, що така вода має особливі цілющі властивості та допомагає позбутися майже всіх хвороб і недугів.
У кого день ангела сьогодні
Сьогодні іменини святкують: Роман, Семен, Георгій, Петро, Євген, Іван, Федір, Ганна.
За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Раки.
Які свята ще відзначають в Україні сьогодні
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
- День працівників металургійної і гірничодобувної промисловості в Україні
- Міжнародний день нездорової їжі
- День без купальників.
Раніше ми публікували чому в церкві під час молитви хочеться позіхати.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Велика українська енциклопедія, Українська Католицька енциклопедія, Sogodni Svyato, Вікіпедія.