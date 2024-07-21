Праздник 21 июля: что строго запрещено делать сегодня, народные приметы
Сегодня, 21 июля, праздник - православные украинцы чтят память преподобных Симеона Юродивого и Иоанна, пророка Иезекииля по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Какой сегодня праздник в церковном календаре
Симеон и Иоанна были сирийцами, жившими в VI веке в городе Эдессе. С детства имели тесную дружбу. Известно, что Симеон был холост и жил со своей старой матерью, тогда как Иван, женившись, жил с отцом и молодой женой. Оба происходили из богатых семей.
Однажды они отправились в Иерусалим и вступили в монастырь святого Герасима. После определенного времени в монастыре приняли постриг и начали вести пустынную жизнь. По преданию Симеон и Иван прожили в пустыне 29 лет, где достигли высокого духовного уровня.
Позже преподобный Симеон решил, что им следует послужить людям, и решил покинуть пустынное уединение. Его друг, святой Иоанн, решил разделить с ним этот путь. Тогда Никон, Игумен монастыря, где они когда-то приняли постриг, открыл им ворота, и они вышли в свет, готовые служить людям.
Следует отметить, что Иван стал учеником Симеона, следуя его аскетичным практикам. Он перенимал у своего наставника все основы монашеской жизни, соблюдая строгий пост, молитву и другие аскетические практики. Иоанн также обладал даром исцеления и прозорливости, что привлекало к нему многие люди.
Преподобные Симеон и Иоанн (изображение: kyrios.org.ua)
Что нельзя делать сегодня, 21 июля
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
- Ссориться и злословить
- Употреблять алкогольные напитки
- Пользоваться острыми предметами.
Также не рекомендуется оставлять дома немытую посуду или разбросанные вещи, ведь считается, что это доставит несчастье в дом.
Народные приметы и традиции этого дня
- Утром стелется туман - днем будет тепло
- Дождь - будет хороший урожай грибов
- Ливень - к затяжной осени
- Ночью холодно - зима будет морозной.
Издавна в народе в этот день принято набирать из источника воды до восхода солнца. Считалось, что такая вода обладает особыми целебными свойствами и помогает избавиться от многих болезней и недугов.
У кого день ангела сегодня
Сегодня именины празднуют: Роман, Семен, Георгий, Петр, Евгений, Иван, Федор, Анна.
По гороскопу люди, которые родились сегодня - Раки.
Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
- День работников металлургической и горнодобывающей промышленности в Украине
- Международный день нездоровой пищи
- День без купальников.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Большая украинская энциклопедия, Украинская Католическая энциклопедия, Sogodni Svyato, Википедия.