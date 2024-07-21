Праздник 21 июля: что строго запрещено делать сегодня, народные приметы

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Симеон и Иоанна были сирийцами, жившими в VI веке в городе Эдессе. С детства имели тесную дружбу. Известно, что Симеон был холост и жил со своей старой матерью, тогда как Иван, женившись, жил с отцом и молодой женой. Оба происходили из богатых семей.

Однажды они отправились в Иерусалим и вступили в монастырь святого Герасима. После определенного времени в монастыре приняли постриг и начали вести пустынную жизнь. По преданию Симеон и Иван прожили в пустыне 29 лет, где достигли высокого духовного уровня.

Позже преподобный Симеон решил, что им следует послужить людям, и решил покинуть пустынное уединение. Его друг, святой Иоанн, решил разделить с ним этот путь. Тогда Никон, Игумен монастыря, где они когда-то приняли постриг, открыл им ворота, и они вышли в свет, готовые служить людям.

Следует отметить, что Иван стал учеником Симеона, следуя его аскетичным практикам. Он перенимал у своего наставника все основы монашеской жизни, соблюдая строгий пост, молитву и другие аскетические практики. Иоанн также обладал даром исцеления и прозорливости, что привлекало к нему многие люди.

Преподобные Симеон и Иоанн (изображение: kyrios.org.ua)

Что нельзя делать сегодня, 21 июля

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Ссориться и злословить

Употреблять алкогольные напитки

Пользоваться острыми предметами.

Также не рекомендуется оставлять дома немытую посуду или разбросанные вещи, ведь считается, что это доставит несчастье в дом.

Народные приметы и традиции этого дня

Утром стелется туман - днем будет тепло

Дождь - будет хороший урожай грибов

Ливень - к затяжной осени

Ночью холодно - зима будет морозной.

Издавна в народе в этот день принято набирать из источника воды до восхода солнца. Считалось, что такая вода обладает особыми целебными свойствами и помогает избавиться от многих болезней и недугов.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Роман, Семен, Георгий, Петр, Евгений, Иван, Федор, Анна.

По гороскопу люди, которые родились сегодня - Раки.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: