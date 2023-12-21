Свято 21 грудня: чому цей день особливий, що потрібно зробити для щастя

Традиції цього дня

Іуліанія народилася в Нікомідії, у родині язичника. У віці дев'яти років була заручена, але через гострий розум і кмітливість, вчасно усвідомила обман язичницької віри і таємно прийняла Хрещення.

Наші пращури у цей день підраховували запаси та розподіляли, щоб вистачило до весни.

Особливо ретельно у цей день підмітали підлогу, адже вірили, що чим більше бруду вимести, тим більше щастя буде.

Головні прикмети цього дня

холод і мало снігу - літо буде спекотним та сухим;

луна в лісі виразно чутна - до сильних морозів;

світанок яскраво-червоного кольору - скоро буде хуртовина.

Що сьогодні не можна робити

Наші пращури помітили, що наші пращури вірили, що саме в цей день не можна нікому бажати щастя і здоров'я, інакше все трапиться навпаки. Також не потрібно нічого обіцяти і піднімати із землі якісь предмети – ризикуєте втратити те, що вам дорого. Не рекомендується підглядати і підслуховувати, навіть якщо дуже хочеться - мати проблеми зі слухом і зором.

День ангела сьогодні святкують: Уляна, Михайло, Микита, Петро.