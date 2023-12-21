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Праздник 21 декабря: почему этот день особенный, что нужно сделать для счастья

Какой сегодня праздник (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

21 декабря в православном календаре значится день памяти святой мученицы Иулиании.

О том, что можно и категорично нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

Традиции этого дня

Иулиания родилась в Никомидии, в семье язычника. В возрасте девяти лет была обручена, но в силу острого ума и сообразительности, вовремя осознала обман языческой веры и тайно приняла Крещение.

Наши предки в этот день подсчитывали свои запасы на зиму и распределяли так, чтобы их хватило до весны. 

Особенно тщательно в этот день подметали пол, ведь верили, что чем больше грязи вымести, тем больше счастья будет.

Главные приметы этого дня

  • холод и мало снега - лето будет жарким и сухим;
  • эхо в лесу отчетливо слышно - к сильным морозам;
  • рассвет ярко-красного цвета - скоро будет метель.

Что сегодня нельзя делать

Наши предки верили, что именно в этот день нельзя никому желать счастья и здоровья, иначе все случится наоборот. Также не нужно ничего обещать и поднимать с земли какие-либо предметы - рискуете потерять то, что вам дорого. Не рекомендуется подглядывать и подслушивать, даже если очень хочется - обзаведетесь проблемами со слухом и зрением.

День ангела сегодня празднуют: Ульяна, Михаил, Никита, Петр.

 

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