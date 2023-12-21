Праздник 21 декабря: почему этот день особенный, что нужно сделать для счастья

Традиции этого дня

Иулиания родилась в Никомидии, в семье язычника. В возрасте девяти лет была обручена, но в силу острого ума и сообразительности, вовремя осознала обман языческой веры и тайно приняла Крещение.

Наши предки в этот день подсчитывали свои запасы на зиму и распределяли так, чтобы их хватило до весны.

Особенно тщательно в этот день подметали пол, ведь верили, что чем больше грязи вымести, тем больше счастья будет.

Главные приметы этого дня

холод и мало снега - лето будет жарким и сухим;

эхо в лесу отчетливо слышно - к сильным морозам;

рассвет ярко-красного цвета - скоро будет метель.

Что сегодня нельзя делать

Наши предки верили, что именно в этот день нельзя никому желать счастья и здоровья, иначе все случится наоборот. Также не нужно ничего обещать и поднимать с земли какие-либо предметы - рискуете потерять то, что вам дорого. Не рекомендуется подглядывать и подслушивать, даже если очень хочется - обзаведетесь проблемами со слухом и зрением.

День ангела сегодня празднуют: Ульяна, Михаил, Никита, Петр.