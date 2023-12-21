Свято 21 грудня: чому цей день особливий, що потрібно зробити для щастя
21 грудня у православному календарі значиться день пам'яті святої мучениці Іуліанії.
Про те, що можна та категорично не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.
Традиції цього дня
Іуліанія народилася в Нікомідії, у родині язичника. У віці дев'яти років була заручена, але через гострий розум і кмітливість, вчасно усвідомила обман язичницької віри і таємно прийняла Хрещення.
Наші пращури у цей день підраховували запаси та розподіляли, щоб вистачило до весни.
Особливо ретельно у цей день підмітали підлогу, адже вірили, що чим більше бруду вимести, тим більше щастя буде.
Головні прикмети цього дня
- холод і мало снігу - літо буде спекотним та сухим;
- луна в лісі виразно чутна - до сильних морозів;
- світанок яскраво-червоного кольору - скоро буде хуртовина.
Що сьогодні не можна робити
Наші пращури помітили, що наші пращури вірили, що саме в цей день не можна нікому бажати щастя і здоров'я, інакше все трапиться навпаки. Також не потрібно нічого обіцяти і піднімати із землі якісь предмети – ризикуєте втратити те, що вам дорого. Не рекомендується підглядати і підслуховувати, навіть якщо дуже хочеться - мати проблеми зі слухом і зором.
День ангела сьогодні святкують: Уляна, Михайло, Микита, Петро.
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До речі, з'явився церковний календар на 2024 рік.