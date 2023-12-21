Праздник 21 декабря: почему этот день особенный, что нужно сделать для счастья
21 декабря в православном календаре значится день памяти святой мученицы Иулиании.
О том, что можно и категорично нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
Традиции этого дня
Иулиания родилась в Никомидии, в семье язычника. В возрасте девяти лет была обручена, но в силу острого ума и сообразительности, вовремя осознала обман языческой веры и тайно приняла Крещение.
Наши предки в этот день подсчитывали свои запасы на зиму и распределяли так, чтобы их хватило до весны.
Особенно тщательно в этот день подметали пол, ведь верили, что чем больше грязи вымести, тем больше счастья будет.
Главные приметы этого дня
- холод и мало снега - лето будет жарким и сухим;
- эхо в лесу отчетливо слышно - к сильным морозам;
- рассвет ярко-красного цвета - скоро будет метель.
Что сегодня нельзя делать
Наши предки верили, что именно в этот день нельзя никому желать счастья и здоровья, иначе все случится наоборот. Также не нужно ничего обещать и поднимать с земли какие-либо предметы - рискуете потерять то, что вам дорого. Не рекомендуется подглядывать и подслушивать, даже если очень хочется - обзаведетесь проблемами со слухом и зрением.
День ангела сегодня празднуют: Ульяна, Михаил, Никита, Петр.
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