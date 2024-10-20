Свято 20 жовтня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Артемій, ймовірно, жив у IV столітті в Олександрії або іншій частині Римської імперії. Він служив офіцером у римській армії, але прийняв християнство і сміливо визнавав свою віру, попри переслідування християн у той час. Через це Артемія заарештували, катували і стратили за його відданість Христу.

Під час тортур він проявив мужність і стійкість, ставши прикладом для вірян. Святий Артемій є покровителем воїнів і тих, хто натрапляє на труднощі. До нього звертаються з молитвами про допомогу в складних ситуаціях і захист у важкі часи.

Святий Артемій, фреска (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 20 жовтня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Сваритися, лихословити

Згадувати погане

Багато веселитися.

Також не рекомендується залишати двері відчиненими, адже в дім може зайти нечисть. Це несприятливий час і для вінчання, оскільки союз двох людей може бути недовговічним.

Народні прикмети і традиції цього дня

Випав сніг - скоро потепління

Чутно грім - взимку буде мало снігу

На деревах іній - до неврожаю

Гарна погода - затримається на місяць.

За традицією, цього дня обов'язково солили капусту та готували інші запаси на зиму, вірячи, що вони збережуться до весни. Також Артемія вважають покровителем військових, тому йому моляться за їхнє здоров'я і захист.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Артем, Герман, Іван, Леонід, Михайло, Микола, Павло, Петро, Олександр, Ян, Аріна, Ірина.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Терези.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: