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Праздник 20 октября: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

Воскресенье 20 октября 2024 06:00
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Праздник 20 октября: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела Какой церковный праздник 20 октября 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сегодня, 20 октября, праздник - православные украинцы чтят память святого великомученика Артемия по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Артемий, вероятно, жил в IV веке в Александрии или другой части Римской империи. Он служил офицером в римской армии, но принял христианство и смело признавал свою веру, несмотря на преследование христиан в то время. Поэтому Артемия арестовали, пытали и казнили за его преданность Христу.

Во время пыток он проявил мужество и стойкость, став примером для верующих. Святой Артемий является покровителем воинов и нападающих на трудности. К нему обращаются с молитвами о помощи в сложных ситуациях и защите в трудные времена.

Праздник 20 октября: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

Святой Артемий, фреска (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 20 октября

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

  • Ссориться, злословить
  • Вспоминать плохое
  • Много веселиться.

Также не рекомендуется оставлять дверь открытой, ведь в дом может зайти нечисть. Это неблагоприятное время и для венчания, поскольку союз двух людей может быть недолговечным.

Народные приметы и традиции этого дня

  • Выпал снег - скоро потепление
  • Слышен гром - зимой будет мало снега
  • На деревьях иней - к неурожаю
  • Хорошая погода - задержится на месяц.

По традиции в этот день обязательно солили капусту и готовили другие запасы на зиму, веря, что они сохранятся до весны. Также Артемия считают покровителем военных, поэтому ему молятся об их здоровье и защите.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Артем, Герман, Иван, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Александр, Ян, Арина, Ирина.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Весы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • День борьбы с заболеванием раком молочной железы
  • Международный день авиадиспетчера
  • Международный день повара, День кока
  • Международный день ленивца.

Ранее мы рассказывали три вероятных теории о том, кто на самом деле написал Библию.

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При написании материала были использованы источники: сайты ВЦУ, Большая украинская энциклопедия, Википедия.

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