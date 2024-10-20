Праздник 20 октября: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела
Сегодня, 20 октября, праздник - православные украинцы чтят память святого великомученика Артемия по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Какой сегодня праздник в церковном календаре
Артемий, вероятно, жил в IV веке в Александрии или другой части Римской империи. Он служил офицером в римской армии, но принял христианство и смело признавал свою веру, несмотря на преследование христиан в то время. Поэтому Артемия арестовали, пытали и казнили за его преданность Христу.
Во время пыток он проявил мужество и стойкость, став примером для верующих. Святой Артемий является покровителем воинов и нападающих на трудности. К нему обращаются с молитвами о помощи в сложных ситуациях и защите в трудные времена.
Святой Артемий, фреска (изображение: Википедия)
Что нельзя делать сегодня, 20 октября
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
- Ссориться, злословить
- Вспоминать плохое
- Много веселиться.
Также не рекомендуется оставлять дверь открытой, ведь в дом может зайти нечисть. Это неблагоприятное время и для венчания, поскольку союз двух людей может быть недолговечным.
Народные приметы и традиции этого дня
- Выпал снег - скоро потепление
- Слышен гром - зимой будет мало снега
- На деревьях иней - к неурожаю
- Хорошая погода - задержится на месяц.
По традиции в этот день обязательно солили капусту и готовили другие запасы на зиму, веря, что они сохранятся до весны. Также Артемия считают покровителем военных, поэтому ему молятся об их здоровье и защите.
У кого день ангела сегодня
Сегодня именины празднуют: Артем, Герман, Иван, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Александр, Ян, Арина, Ирина.
За гороскопом люди, родившиеся завтра - Весы.
Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
- День борьбы с заболеванием раком молочной железы
- Международный день авиадиспетчера
- Международный день повара, День кока
- Международный день ленивца.
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При написании материала были использованы источники: сайты ВЦУ, Большая украинская энциклопедия, Википедия.