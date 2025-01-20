Свято 20 січня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела

В понеділок 20 січня починається 31-й тиждень після П'ятдесятниці. Сьогодні православна церква вшановує преподобного Євтимія Великого та мучеників Інни, Пінни та Римми. За старим календарем 20 січня - собор Предтечі і Хрестителя Господнього Іоана
Про те, яке свято сьогодні 20 січня, а також про головні заборони та традиції цього дня читайте у матеріалі РБК-Україна (проєкт Styler).
Преподобний Євфимій Великий народився у вірменському місті Мелітіні, наприкінці IV століття. Матір преподобного, Діонісія, тривалий час не могла завагітніти, тому разом з чоловіком Павлом дала обітницю Господу, що, у разі народження малюка, дитина присвятить життя служіння Богові.
Згодом у подружжя народився син, проте за якийсь час Павло помер. Тоді Діонісія віддала Євфимія на виховання пресвітеру Євдоксію, який був її братом.
Після навчання Євфимій прийняв чернецтво і почав керувати монастирями міста. Однак згодом він вирішив залишити рідну місцевість, щоб вирушити до Святої землі.
Там Євфимій зустрів преподобного Феоктиста, з яким вони разом знайшли оселю в гірській печері. Згодом до преподобних почали доєднуватися інші ченці, а Євфимій став очільником духовної братії.
Час від часу преподобний вів життя самітника в пустелі, а за його подвижницьке життя та безперервні молитви Євфимія нарекли Великим.
За переказами, молитви преподобного могли здійснювати дива, наприклад зцілювати від хвороб. Помер преподобний в 473 році, проживши в пустелі 68 років.
Відповідно до народних прикмет, щоб не втрапити у халепу, сьогодні не можна:
За новим стилем, 20 січня день ангела відзначають: Семен, Павло, Інна.
А за старим стилем сьогодні іменини у власників таких імен: Іван, Афанасій, Василь, Ян.
До речі, раніше ми писали про те, які церковні свята відзначаються у січні 2025 року.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Місячний календар, Церковний календар, Вікіпедія.