Праздник 20 января: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

История церковного праздника

Преподобный Евфимий Великий родился в армянском городе Мелитине, в конце IV века. Мать преподобного, Дионисия, долгое время не могла забеременеть, поэтому вместе с мужем Павлом дала обет Господу, что, в случае рождения малыша, ребенок посвятит жизнь служению Богу.

Впоследствии у супругов родился сын, однако через некоторое время Павел умер. Тогда Дионисия отдала Евфимия на воспитание пресвитеру Евдоксию, который был ее братом.

После обучения Евфимий принял монашество и начал руководить монастырями города. Однако впоследствии он решил оставить родную местность, чтобы отправиться в Святую землю.

Там Евфимий встретил преподобного Феоктиста, с которым они вместе нашли пристанище в горной пещере. Впоследствии к преподобным начали присоединяться другие монахи, а Евфимий стал главой духовной братии.

Время от времени преподобный вел жизнь отшельника в пустыне, а за его подвижническую жизнь и непрестанные молитвы Евфимия нарекли Великим.

По преданию, молитвы преподобного могли совершать чудеса, например исцелять от болезней. Умер преподобный в 473 году, прожив в пустыне 68 лет.

Что сегодня нельзя делать сегодня

Согласно народным приметам, чтобы не попасть впросак, сегодня нельзя:

выполнять тяжелую физическую работу

ругаться и ссориться

громко петь после захода солнца

занимать кому-то или у кого-то деньги

выходить из дома после захода солнца

поднимать с земли находки

Главные приметы этого дня

Если 20 января погода пасмурная - весна будет с заморозками

Сегодня звезды утром быстро угасают - к морозам

Какая погода сегодня - такая же будет и на Масленицу

Если сегодня коты скребут пол - к метели

У кого сегодня день ангела

По новому стилю, 20 января день ангела отмечают: Семен, Павел, Инна.

А по старому стилю сегодня именины у обладателей таких имен: Иван, Афанасий, Василий, Ян.