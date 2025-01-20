Свято 20 січня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела

В понеділок 20 січня починається 31-й тиждень після П'ятдесятниці. Сьогодні православна церква вшановує преподобного Євтимія Великого та мучеників Інни, Пінни та Римми. За старим календарем 20 січня - собор Предтечі і Хрестителя Господнього Іоана

Про те, яке свято сьогодні 20 січня, а також про головні заборони та традиції цього дня читайте у матеріалі РБК-Україна (проєкт Styler).

Історія церковного свята

Преподобний Євфимій Великий народився у вірменському місті Мелітіні, наприкінці IV століття. Матір преподобного, Діонісія, тривалий час не могла завагітніти, тому разом з чоловіком Павлом дала обітницю Господу, що, у разі народження малюка, дитина присвятить життя служіння Богові.

Згодом у подружжя народився син, проте за якийсь час Павло помер. Тоді Діонісія віддала Євфимія на виховання пресвітеру Євдоксію, який був її братом.

Після навчання Євфимій прийняв чернецтво і почав керувати монастирями міста. Однак згодом він вирішив залишити рідну місцевість, щоб вирушити до Святої землі.

Там Євфимій зустрів преподобного Феоктиста, з яким вони разом знайшли оселю в гірській печері. Згодом до преподобних почали доєднуватися інші ченці, а Євфимій став очільником духовної братії.

Час від часу преподобний вів життя самітника в пустелі, а за його подвижницьке життя та безперервні молитви Євфимія нарекли Великим.

За переказами, молитви преподобного могли здійснювати дива, наприклад зцілювати від хвороб. Помер преподобний в 473 році, проживши в пустелі 68 років.

Що сьогодні не можна робити

Відповідно до народних прикмет, щоб не втрапити у халепу, сьогодні не можна:

виконувати важку фізичну роботу

лаятись та сваритись

гучно співати після заходу сонця

позичати комусь чи в когось гроші

виходити з дому після заходи сонця

підіймати з землі знахідки

Головні прикмети цього дня

Якщо 20 січня погода похмура - весна буде з заморозками

Сьогодні зорі вранці швидко згасають - до морозів

Яка погода сьогодні - така ж буде і на Масницю

Якщо сьогодні коти шкребуть підлогу - до заметілі

У кого сьогодні день ангела

За новим стилем, 20 січня день ангела відзначають: Семен, Павло, Інна.

А за старим стилем сьогодні іменини у власників таких імен: Іван, Афанасій, Василь, Ян.