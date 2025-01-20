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Праздник 20 января: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

Понедельник 20 января 2025 06:00
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Праздник 20 января: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела Какой церковный праздник 20 января (иллюстративное фото: Pixabay)
Автор: Людмила Рябухіна

В понедельник 20 января начинается 31-я неделя после Пятидесятницы. Сегодня православная церковь чтит преподобного Евфимия Великого и мучеников Инны, Пинны и Риммы. По старому календарю 20 января - собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

О том, какой праздник сегодня 20 января, а также о главных запретах и традициях этого дня читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

История церковного праздника

Преподобный Евфимий Великий родился в армянском городе Мелитине, в конце IV века. Мать преподобного, Дионисия, долгое время не могла забеременеть, поэтому вместе с мужем Павлом дала обет Господу, что, в случае рождения малыша, ребенок посвятит жизнь служению Богу.

Впоследствии у супругов родился сын, однако через некоторое время Павел умер. Тогда Дионисия отдала Евфимия на воспитание пресвитеру Евдоксию, который был ее братом.

После обучения Евфимий принял монашество и начал руководить монастырями города. Однако впоследствии он решил оставить родную местность, чтобы отправиться в Святую землю.

Там Евфимий встретил преподобного Феоктиста, с которым они вместе нашли пристанище в горной пещере. Впоследствии к преподобным начали присоединяться другие монахи, а Евфимий стал главой духовной братии.

Время от времени преподобный вел жизнь отшельника в пустыне, а за его подвижническую жизнь и непрестанные молитвы Евфимия нарекли Великим.

По преданию, молитвы преподобного могли совершать чудеса, например исцелять от болезней. Умер преподобный в 473 году, прожив в пустыне 68 лет.

Что сегодня нельзя делать сегодня

Согласно народным приметам, чтобы не попасть впросак, сегодня нельзя:

  • выполнять тяжелую физическую работу
  • ругаться и ссориться
  • громко петь после захода солнца
  • занимать кому-то или у кого-то деньги
  • выходить из дома после захода солнца
  • поднимать с земли находки

Главные приметы этого дня

  • Если 20 января погода пасмурная - весна будет с заморозками
  • Сегодня звезды утром быстро угасают - к морозам
  • Какая погода сегодня - такая же будет и на Масленицу
  • Если сегодня коты скребут пол - к метели

У кого сегодня день ангела

По новому стилю, 20 января день ангела отмечают: Семен, Павел, Инна.

А по старому стилю сегодня именины у обладателей таких имен: Иван, Афанасий, Василий, Ян.

Кстати, ранее мы писали о том, какие церковные праздники отмечаются в январе 2025 года.

Читайте также, когда начнется Великий пост.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Церковный календарь, Википедия.

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