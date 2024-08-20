Свято 20 серпня: що суворо заборонено робити сьогодні, народні прикмети
Сьогодні, 20 серпня, свято - православні українці вшановують пам’ять святого пророка Самуїла за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Яке сьогодні свято у церковному календарі
Пророк Самуїл був останнім суддею Ізраїлю і жив близько 1146 років до Різдва Христового. Він народився в родині Елкана та Анни, і ще до народження був обіцяний Богові. У три роки його віддали на виховання первосвященнику Ілію до храму.
У 12 років Самуїл отримав від Бога одкровення, що дім Ілія буде покараний через нечестивість його синів. Це пророцтво збудеться, коли філістимляни вб’ють багато ізраїльтян і заберуть Ковчег Божий. Ілій помирає, дізнавшись про це, а його невістка помирає слідом від горя.
Після Ілія Самуїл став суддею Ізраїлю. За переказами, під час його правління Ковчег Божий повернули з полону, а ізраїльтяни відновили свої міста. Коли Самуїл постарів, він поставив своїх синів суддями, але вони не виправдали його очікувань. Ізраїльтяни попросили царя, і Самуїл помазав Давида на царство після того, як Саул не виконав Божі накази.
Самуїл помер у старості. Його життя описане в Біблії, а в 406 році його мощі були перенесені до Константинополя.
Пророк Самуїл, суддя Ізраїльський (зображення: blagovist.church.ua)
Що не можна робити сьогодні, 20 серпня
Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
- Лаятися або пліткувати
- Свататися і планувати весілля
- Залишати дітей без нагляду
- Відмовляти у допомозі.
Також не рекомендується сьогодні стригти волосся чи нігті. Вважається, що цим ви можете вкоротити собі віку.
Народні прикмети і традиції цього дня
- Високо літають птахи - осінь буде теплою
- Іде злива - восени буде гарна погода
- Захід сонця червоний - очікуйте на дощі
- Високо пливуть хмари - до сонячного дня
- Туман затуляє сонце - скоро почнеться дощ.
Святий Самуїл є покровителем і захисником чоловіків. Йому звертаються з проханнями про здоров'я, підтримку в навчанні, вирішення конфліктів і отримання мудрих порад.
У старі часи дружина обов’язково готувала смачну вечерю, щоб порадувати свого чоловіка. Вірили, що це принесе в родину щастя і взаєморозуміння.
У кого день ангела сьогодні
Сьогодні іменини святкують: Іван, Максим, Віктор, Володимир, Тимофій, Федір.
За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Леви.
Які свята ще відзначають в Україні сьогодні
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
- Міжнародний день медичного транспорту
- Всесвітній день комара
- День музичних шкатулок
- Всесвітній день лінощів.
Раніше ми розказували чи можна носити хрестик померлого родича та пояснення.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Кредо, Sogodni Svyato, Вікіпедія.