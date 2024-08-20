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Свято 20 серпня: що суворо заборонено робити сьогодні, народні прикмети

Вівторок 20 серпня 2024 06:00
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Свято 20 серпня: що суворо заборонено робити сьогодні, народні прикмети Церковне свято 20 серпня 2024 за новим календарем (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сьогодні, 20 серпня, свято - православні українці вшановують пам’ять святого пророка Самуїла за новим церковним календарем.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Пророк Самуїл був останнім суддею Ізраїлю і жив близько 1146 років до Різдва Христового. Він народився в родині Елкана та Анни, і ще до народження був обіцяний Богові. У три роки його віддали на виховання первосвященнику Ілію до храму.

У 12 років Самуїл отримав від Бога одкровення, що дім Ілія буде покараний через нечестивість його синів. Це пророцтво збудеться, коли філістимляни вб’ють багато ізраїльтян і заберуть Ковчег Божий. Ілій помирає, дізнавшись про це, а його невістка помирає слідом від горя.

Після Ілія Самуїл став суддею Ізраїлю. За переказами, під час його правління Ковчег Божий повернули з полону, а ізраїльтяни відновили свої міста. Коли Самуїл постарів, він поставив своїх синів суддями, але вони не виправдали його очікувань. Ізраїльтяни попросили царя, і Самуїл помазав Давида на царство після того, як Саул не виконав Божі накази.

Самуїл помер у старості. Його життя описане в Біблії, а в 406 році його мощі були перенесені до Константинополя.

Свято 20 серпня: що суворо заборонено робити сьогодні, народні прикмети

Пророк Самуїл, суддя Ізраїльський (зображення: blagovist.church.ua)

Що не можна робити сьогодні, 20 серпня

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

  • Лаятися або пліткувати
  • Свататися і планувати весілля
  • Залишати дітей без нагляду
  • Відмовляти у допомозі.

Також не рекомендується сьогодні стригти волосся чи нігті. Вважається, що цим ви можете вкоротити собі віку.

Народні прикмети і традиції цього дня

  • Високо літають птахи - осінь буде теплою
  • Іде злива - восени буде гарна погода
  • Захід сонця червоний - очікуйте на дощі
  • Високо пливуть хмари - до сонячного дня
  • Туман затуляє сонце - скоро почнеться дощ.

Святий Самуїл є покровителем і захисником чоловіків. Йому звертаються з проханнями про здоров'я, підтримку в навчанні, вирішення конфліктів і отримання мудрих порад.

У старі часи дружина обов’язково готувала смачну вечерю, щоб порадувати свого чоловіка. Вірили, що це принесе в родину щастя і взаєморозуміння.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Іван, Максим, Віктор, Володимир, Тимофій, Федір.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Леви.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:

  • Міжнародний день медичного транспорту
  • Всесвітній день комара
  • День музичних шкатулок
  • Всесвітній день лінощів.

Раніше ми розказували чи можна носити хрестик померлого родича та пояснення.

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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Кредо, Sogodni Svyato, Вікіпедія.

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