Праздник 20 августа: что строго запрещено делать сегодня, народные приметы
Сегодня, 20 августа, праздник - православные украинцы чтят память святого пророка Самуила по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Какой сегодня праздник в церковном календаре
Пророк Самуил был последним судьей Израиля и жил около 1146 года до Рождества Христова. Он родился в семье Элкана и Анны, и еще до рождения был обещан Богу. В три года его отдали на воспитание первосвященнику Илию в храм.
В 12 лет Самуил получил от Бога откровение, что дом Илия будет наказан из-за нечестивости его сыновей. Это пророчество сбудется, когда филистимляне убьют многих израильтян и заберут Ковчег Божий. Илий умирает, узнав об этом, а его невестка умирает вслед от горя.
После Илия Самуил стал судьей Израиля. По преданию, во время его правления Ковчег Божий вернули из плена, а израильтяне восстановили свои города. Когда Самуил состарился, он поставил своих сыновей судьями, но они не оправдали его ожиданий. Израильтяне попросили царя, и Самуил помазал Давида на царство после того, как Саул не исполнил повеления Божия.
Самуил умер в старости. Его жизнь описана в Библии, а в 406 году его мощи были перенесены в Константинополь.
Пророк Самуил, судья Израильский (изображение: blagovist.church.ua)
Что нельзя делать сегодня, 20 августа
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
- Ругаться или сплетничать
- Свататься и планировать свадьбу
- Оставлять детей без присмотра
- Отказывать в помощи.
Также не рекомендуется сегодня стричь волосы или ногти. Считается, что этим вы можете сократить себе жизнь.
Народные приметы и традиции этого дня
- Высоко летают птицы - осень будет теплой
- Идет ливень - осенью будет хорошая погода
- Закат красный - ждите дождей
- Высоко плывут облака - к солнечному дню
- Туман заслоняет солнце - скоро начнется дождь.
Святой Самуил является покровителем и защитником мужчин. Ему обращаются с просьбами о здоровье, поддержке в обучении, разрешении конфликтов и получении мудрых советов.
В старые времена жена обязательно готовила вкусный ужин, чтобы обрадовать своего мужа. Верили, что это принесет в семью счастье и взаимопонимание.
У кого день ангела сегодня
Сегодня именины празднуют: Иван, Максим, Виктор, Владимир, Тимофей, Федор.
По гороскопу люди, которые родились сегодня - Львы.
Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
- Международный день медицинского транспорта
- Всемирный день комара
- День музыкальных шкатулок
- Всемирный день лености.
Раньше мы рассказывали, можно ли носить крестик умершего родственника и объяснение.
Читайте также 4 важных правила, которые все должны соблюдать в церкви и почему.
При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Кредо, Sogodni Svyato, Википедия.