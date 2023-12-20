UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Свято 20 грудня: що обов'язково сьогодні потрібно зробити, а що – не можна

Яке сьогодні свято (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

20 грудня православні в Україні святкують день пам'яті святого Ігнатія.

Про те, що можна та категорично не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.

Традиції цього дня

За народними переказами Ігнатія називали Богоносцем через те, що коли він був маленьким, то сам Ісус Христос носив його на руках. У Ігнатія був дар зцілювати хворих людей.

Цього дня у церквах проходили молебні на охорону будинку. Люди прибирали свої оселі. Крім того, церква закликала здійснити хресну ходу з іконою навколо будинку, щоб захистити його та сім'ю від нещасть та голоду.

Цей день також вважався "яблучним днем". Люди очищали яблуні від інею та снігу. Це робилося для того, щоби врожай був багатим.

Головні прикмети 20 грудня

  • Якщо на деревах іній, значить погода буде ясною;
  • Якщо на небі помітні зірки, це означає, що протягом усього року буде багатий урожай;
  • Якщо на дворі голосно щебечуть синиці, то будуть довгі холодні дні.

Що не можна сьогодні робити

Цього дня у свій будинок не можна впускати старих, немічних і бідних людей, інакше після їхнього візиту до будинку почнуться хвороби та прийде бідність.

Також сьогодні не можна нічого позичати сусідам, оскільки можна віддати своє щастя.

Хто сьогодні святкує іменини: Гнат, Данило, Іван, Георгій, Юрій.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
Свята в Українісвято в Україні