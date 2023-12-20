Праздник 20 декабря: что обязательно сегодня нужно сделать, а что - нельзя

Традиции этого дня

По народным преданиям Игнатия называли Богоносцем из-за того, что когда он был маленьким, то сам Иисус Христос носил его на руках. У Игнатия был дар исцелять больных людей.

В этот день в церквях проходили молебны на охрану дома. Люди убирали свои жилища. Кроме того, церковь призывала совершить крестный ход с иконой вокруг дома, чтобы защитить его и семью от несчастий и голода.

Этот день также считался "яблочным днем". Люди очищали яблони от инея и снега. Это делалось для того, чтобы урожай был богатым.

Главные приметы 20 декабря

Если на деревьях иней, значит, погода будет ясной;

Если на небе видны звезды, это означает, что на протяжении всего года будет богатый урожай;

Если на дворе громко щебечут синицы, значит будут долгие холодные дни.

Что нельзя сегодня делать

В этот день в свой дом нельзя впускать старых, немощных и бедных людей, иначе после их визита в доме начнутся болезни и придет бедность.

Также сегодня нельзя ничего занимать соседям, поскольку можно отдать свое счастье.

Кто сегодня празднует именины: Игнат, Даниил, Иван, Георгий, Юрий.