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Праздник 20 декабря: что обязательно сегодня нужно сделать, а что - нельзя

Какой сегодня праздник (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

20 декабря православные в Украине отмечают день памяти святого Игнатия.

О том, что можно и категорично нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

Традиции этого дня

По народным преданиям Игнатия называли Богоносцем из-за того, что когда он был маленьким, то сам Иисус Христос носил его на руках. У Игнатия был дар исцелять больных людей.

В этот день в церквях проходили молебны на охрану дома. Люди убирали свои жилища. Кроме того, церковь призывала совершить крестный ход с иконой вокруг дома, чтобы защитить его и семью от несчастий и голода.

Этот день также считался "яблочным днем". Люди очищали яблони от инея и снега. Это делалось для того, чтобы урожай был богатым.

Главные приметы 20 декабря

  • Если на деревьях иней, значит, погода будет ясной;
  • Если на небе видны звезды, это означает, что на протяжении всего года будет богатый урожай;
  • Если на дворе громко щебечут синицы, значит будут долгие холодные дни.

Что нельзя сегодня делать

В этот день в свой дом нельзя впускать старых, немощных и бедных людей, иначе после их визита в доме начнутся болезни и придет бедность.

Также сегодня нельзя ничего занимать соседям, поскольку можно отдать свое счастье.

Кто сегодня празднует именины: Игнат, Даниил, Иван, Георгий, Юрий.

 

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