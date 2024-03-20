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Свято 20 березня: що категорично не можна робити, щоб не накликати біду

Яке сьогодні свято (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

20 березня віряни в Україні вшановують пам'ять преподобних Іоанна, Сергія, Патрикія.

Про те, що можна і категорично не можна робити цього дня, його прикмети читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар, Вікіпедія.

Історія цього дня

У монастирі святого Харитона жили преподобні Іоан, Сергій і Патрикій, де періодично нападали сарацинці. Під кінець Великого посту знову прийшли нападники, спрямовуючись на монастир, щоб забрати усе цінне. Однак монахи відмовилися віддати грабіжникам.

Зловмисники почали стріляти з луків, в результаті чого загинуло 13 людей. У Великий четвер сарацинці знову напали. Вони оточили монастир, щоб ніхто не вижив. Преподобний Сергій спробував втекти, але його заарештували та карували. Преподобний Патрикій зміг уникнути заарештування, але вирішив сам здатися.

Він та інших відвели до Лаврської церкви, закинули в печеру й підпалили. Ченці задихнулися від їдкого диму.

Народні прикмети цього дня

  • Якщо йде дощ, то осінь буде грибною.
  • Кішка прикриває лапкою ніс, коли спить, чекайте на похолодання.
  • Вночі зірок не видно, значить скоро прийде тепло.
  • Холодна ніч, але теплий день - на ясну і гарну погоду.

Що не можна сьогодні робити

  • Не пліткуйте і не лайтеся, інакше - накличете біду.
  • Не варто здійснювати великі покупки.
  • Незаміжні дівчата не повинні дивитися в очі чоловікам, тому що вона інакше не вийде заміж скоро.
  • Не викидайте вчорашню їжу, а то залишитеся без життєвих сил.
  • Не розповідайте про свої плани та не діліться ідеями з іншими.

Хто святкує іменини

Не забудьте привітати Микиту, Віктора, Клавдія, Олександру, Світлану, Параску, Марію та Юліану з днем ангела.

 

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