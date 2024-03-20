Свято 20 березня: що категорично не можна робити, щоб не накликати біду

20 березня віряни в Україні вшановують пам'ять преподобних Іоанна, Сергія, Патрикія.
Про те, що можна і категорично не можна робити цього дня, його прикмети читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар, Вікіпедія.
У монастирі святого Харитона жили преподобні Іоан, Сергій і Патрикій, де періодично нападали сарацинці. Під кінець Великого посту знову прийшли нападники, спрямовуючись на монастир, щоб забрати усе цінне. Однак монахи відмовилися віддати грабіжникам.
Зловмисники почали стріляти з луків, в результаті чого загинуло 13 людей. У Великий четвер сарацинці знову напали. Вони оточили монастир, щоб ніхто не вижив. Преподобний Сергій спробував втекти, але його заарештували та карували. Преподобний Патрикій зміг уникнути заарештування, але вирішив сам здатися.
Він та інших відвели до Лаврської церкви, закинули в печеру й підпалили. Ченці задихнулися від їдкого диму.
Не забудьте привітати Микиту, Віктора, Клавдія, Олександру, Світлану, Параску, Марію та Юліану з днем ангела.
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