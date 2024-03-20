Праздник 20 марта: что категорически нельзя делать, чтобы не навлечь беду

История этого дня

В монастыре святого Харитона жили преподобные Иоанн, Сергий и Патрикий, где периодически нападали сарацинцы. К концу Великого поста снова пришли нападающие, направляясь на монастырь, чтобы забрать все ценное. Однако монахи отказались отдать грабителям.

Злоумышленники начали стрелять из луков, в результате чего погибли 13 человек. В Большой четверг сарацинцы снова напали. Они оцепили монастырь, чтобы никто не выжил. Преподобный Сергий попытался скрыться, но его арестовали и наказывали. Преподобный Патрикий смог избежать ареста, но решил сам сдаться.

Он и других отвели в Лаврскую церковь, забросили в пещеру и подожгли. Монахи задохнулись от едкого дыма.

Народные приметы этого дня

Если дождь, то осень будет грибной.

Кошка прикрывает лапкой нос, когда спит, ждите похолодания.

Ночью звезд не видно, значит скоро придет тепло.

Холодная ночь, но теплый день - на ясную и хорошую погоду.

Что нельзя сегодня делать

Не сплетничайте и не ругайтесь, иначе - навлечете беду.

Не стоит совершать большие покупки.

Незамужние девушки не должны смотреть в глаза мужчинам, потому что она иначе не выйдет замуж скоро.

Не выбрасывайте вчерашнюю пищу, а то останетесь без жизненных сил.

Не рассказывайте о своих планах и не делитесь с другими идеями.

Кто празднует именины

Не забудьте поздравить Никиту, Виктора, Клавдия, Александра, Светлану, Параску, Марию и Юлиану с днем ангела.