Праздник 20 марта: что категорически нельзя делать, чтобы не навлечь беду

20 марта верующие в Украине чтят память преподобных Иоанна, Сергея, Патрикия.
О том, что можно и категорично нельзя делать в этот день, его приметы читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь, Википедия.
В монастыре святого Харитона жили преподобные Иоанн, Сергий и Патрикий, где периодически нападали сарацинцы. К концу Великого поста снова пришли нападающие, направляясь на монастырь, чтобы забрать все ценное. Однако монахи отказались отдать грабителям.
Злоумышленники начали стрелять из луков, в результате чего погибли 13 человек. В Большой четверг сарацинцы снова напали. Они оцепили монастырь, чтобы никто не выжил. Преподобный Сергий попытался скрыться, но его арестовали и наказывали. Преподобный Патрикий смог избежать ареста, но решил сам сдаться.
Он и других отвели в Лаврскую церковь, забросили в пещеру и подожгли. Монахи задохнулись от едкого дыма.
Не забудьте поздравить Никиту, Виктора, Клавдия, Александра, Светлану, Параску, Марию и Юлиану с днем ангела.
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