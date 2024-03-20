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Праздник 20 марта: что категорически нельзя делать, чтобы не навлечь беду

Какой сегодня праздник (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

20 марта верующие в Украине чтят память преподобных Иоанна, Сергея, Патрикия.

О том, что можно и категорично нельзя делать в этот день, его приметы читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь, Википедия.

История этого дня

В монастыре святого Харитона жили преподобные Иоанн, Сергий и Патрикий, где периодически нападали сарацинцы. К концу Великого поста снова пришли нападающие, направляясь на монастырь, чтобы забрать все ценное. Однако монахи отказались отдать грабителям.

Злоумышленники начали стрелять из луков, в результате чего погибли 13 человек. В Большой четверг сарацинцы снова напали. Они оцепили монастырь, чтобы никто не выжил. Преподобный Сергий попытался скрыться, но его арестовали и наказывали. Преподобный Патрикий смог избежать ареста, но решил сам сдаться.

Он и других отвели в Лаврскую церковь, забросили в пещеру и подожгли. Монахи задохнулись от едкого дыма.

Народные приметы этого дня

  • Если дождь, то осень будет грибной.
  • Кошка прикрывает лапкой нос, когда спит, ждите похолодания.
  • Ночью звезд не видно, значит скоро придет тепло.
  • Холодная ночь, но теплый день - на ясную и хорошую погоду.

Что нельзя сегодня делать

  • Не сплетничайте и не ругайтесь, иначе - навлечете беду.
  • Не стоит совершать большие покупки.
  • Незамужние девушки не должны смотреть в глаза мужчинам, потому что она иначе не выйдет замуж скоро.
  • Не выбрасывайте вчерашнюю пищу, а то останетесь без жизненных сил.
  • Не рассказывайте о своих планах и не делитесь с другими идеями.

Кто празднует именины

Не забудьте поздравить Никиту, Виктора, Клавдия, Александра, Светлану, Параску, Марию и Юлиану с днем ангела.

 

Читайте также, когда в Украине празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы.

А также узнайте, когда начинается Великий пост.

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