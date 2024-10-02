Свято 2 жовтня: що суворо заборонено робити сьогодні, народні прикмети

Сьогодні, 2 жовтня, свято - православні українці вшановують пам’ять святого священномученика Кипріяна і святої священомучениці Юстини за новим церковним календарем.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Кипріян народився приблизно у 210 році в родині, яка сповідувала язичництво. Здобувши відмінну освіту, він став відомим ритором і філософом. Однак його життя кардинально змінилося після прийняття християнства у 246 році.

Ставши єпископом Карфагена, Кипріян активно проповідував і проводив богослужіння, сприяючи зміцненню християнської громади. Під час гонінь за правління імператора Діоклетіана він зазнав переслідувань, але, навіть ховаючись, підтримував вірян. У 258 році його стратили, проте він прийняв свою смерть з мужністю, відмовившись відректися від Христа.

Кипріян залишив після себе важливі твори, серед яких трактат "Про єдність церкви", присвячений темі єдності християн, і "Листи", де він розглядає питання віри та моральності. Ці праці суттєво вплинули на християнську думку і подальший розвиток православ’я.

Священномученик Кипріян та мучениця Юстина (зображення: вікіпедія)

Юстина народилася в язичницькій родині в Римі, але з часом прийняла християнство. Вона вирізнялася не лише зовнішньою красою, але й глибокою вірою. Після хрещення Юстина вирішила присвятити своє життя служінню Богу, відмовившись від усіх світських спокус.

Завдяки своїй побожності та добрим справам, Юстина здобула повагу багатьох, але також привернула увагу місцевої влади, що призвело до переслідувань. Попри тортури, вона відмовилася зректися своєї віри, викликавши захоплення у багатьох людей своєю стійкістю.

Юстина загинула мученицькою смертю за наказом римського імператора в III столітті, прийнявши свою долю з великою мужністю і стала символом непохитної віри та відданості Христу.

Ікона з життям, кінець XVIII століття (зображення: вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 2 жовтня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Конфліктувати, сваритися і лихословити

Пліткувати, розпускати чутки

Приймати подарунки від незнайомців.

Також не радять носити яскравий одяг і прикраси, оскільки вважається, що сьогодні, через надмірну увагу, можна втратити фінансову стабільність.

Крім того, рекомендується утриматися від гучних вечірок та вживання алкоголю. Здавна українці вірили, що день після Покрови слід провести в сімейному колі, адже це допомагає зберегти гармонію і спокій у домі.

Народні прикмети і традиції цього дня

Вдень немає вітру - вночі очікуйте сильний мороз

На рослинах зранку іній - погода буде сухою та теплою

Домашні тварини шукають тепле місце - чекайте на сніг

Вітер дме з півдня - до гарного врожаю озимих культур

Дощить - найближчим часом почнуться заморозки

Весь день стоїть гарна погода - до довгої, теплої осені

Багато грибів у лісі - наступного літа часто дощитиме.

Згідно з народними повір'ями, відсьогодні погода починає суттєво змінюватися, й осінні холоди стають вже відчутними. Це також період, коли городники активно сіють моркву, часник, щавель, петрушку й інші культури на своїх ділянках.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Андрій, Борис, Василь, Георгій, Давид, Дмитро, Єгор, Іван, Костянтин, Михайло, Петро, Степан, Теодор, Федір, Яків, Олександра, Ганна, Юстина.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Терези.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: