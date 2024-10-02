Праздник 2 октября: что строго запрещено делать сегодня, народные приметы
Сегодня, 2 октября, свято - православные украинцы чтят память святого священномученика Киприана и святой священномученицы Юстины по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Какой сегодня праздник в церковном календаре
Киприан родился примерно в 210 году в семье, которая исповедовала язычество. Получив отличное образование, он стал известным ритором и философом. Однако его жизнь кардинально изменилась после принятия христианства в 246 году.
Став епископом Карфагена, Киприан активно проповедовал и совершал богослужения, способствуя укреплению христианской общины. Во время гонений за правление императора Диоклетиана он подвергся преследованиям, но, даже скрываясь, поддерживал верующих. В 258 году его казнили, однако он принял свою смерть с мужеством, отказавшись отречься от Христа.
Киприан оставил после себя важные произведения, среди которых трактат "О единстве церкви", посвященный теме единства христиан, и "Письма", где он рассматривает вопросы веры и нравственности. Эти труды оказали существенное влияние на христианскую мысль и дальнейшее развитие православия.
Священномученик Киприан и мученица Юстина (изображение: википедия)
Юстина родилась в языческой семье в Риме, но со временем приняла христианство. Она отличалась не только внешней красотой, но и глубокой верой. После крещения Юстина решила посвятить свою жизнь служению Богу, отказавшись от всех светских соблазнов.
Благодаря своему благочестию и добрым делам, Юстина получила уважение многих, но также привлекла внимание местных властей, что привело к преследованиям. Несмотря на пытку, она отказалась отречься от своей веры, вызвав восхищение у многих людей своей стойкостью.
Юстина погибла мученической смертью по приказу римского императора в III веке, приняв свою судьбу с большим мужеством и стала символом непоколебимой веры и преданности Христу.
Икона с жизнью, конец XVIII века (изображение: википедия)
Что нельзя делать сегодня, 2 октября
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
- Конфликтовать, ссориться и злословить
- Сплетничать, распускать слухи
- Принимать подарки от незнакомцев.
Также не советуют носить яркую одежду и украшения, поскольку считается, что сегодня, из-за чрезмерного внимания, можно потерять финансовую стабильность.
Кроме того, рекомендуется воздержаться от громких вечеринок и употребления алкоголя. Издавна украинцы верили, что день после Покрова следует провести в семейном кругу, ведь это помогает сохранить гармонию и покой в доме.
Народные приметы и традиции этого дня
- Днем нет ветра - ночью ждите сильный мороз
- На растениях с утра иней - погода будет сухой и теплой
- Домашние животные ищут теплое место - ждите снег
- Ветер дует с юга - к хорошему урожаю озимых культур
- Идет дождь - в ближайшее время начнутся заморозки
- Весь день стоит хорошая погода - к долгой, теплой осени
- Много грибов в лесу - следующим летом часто будут дожди.
Согласно народным поверьям, с сегодняшнего дня погода начинает существенно меняться, и осенние холода становятся уже ощутимыми. Это также период, когда овощеводы активно сеют морковь, чеснок, щавель, петрушку и другие культуры на своих участках.
У кого день ангела сегодня
Сегодня именины празднуют: Андрей, Борис, Василий, Георгий, Давид, Дмитрий, Егор, Иван, Константин, Михаил, Петр, Степан, Теодор, Федор, Яков, Александра, Анна, Юстина.
За гороскопом люди, родившиеся завтра - Весы.
Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
- Международный день социального педагога
- Еврейский Новый год, "Рош ха-Шана"
- Международный день ненасилия
- Международный день безопасной дороги в школу
- Всемирный день ДЦП
- День рождения электронной почты
- День Махатмы Ганди.
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При написании материала были использованы источники: сайт ПЦУ, сайт Церкви Воскресения Господня, Церковный календарь УПЦ.