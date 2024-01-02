Свято 2 січня: що не можна робити, щоб не злякати удачу з дому

Історія та традиції цього дня

Як свідчать церковні літописи, Сильвестр народився в Римі в сім'ї християн, здобув чудову освіту, і під час гонінь не побоявся поховати святого сповідника єпископа Тимофія, за що був схоплений і постав перед судом. Незважаючи на погрози, він не відмовився від Віри, за що був кинутий у в'язницю.

Коли Сильвестру виповнилося 30, він став священиком, а за 15 років його обрали єпископом Римським. Папа Сильвестр керував Римською Церквою понад 20 років. Помер у глибокій старості.

Існує легенда, за якою святителю Сильвестру вдалося здолати морське чудовисько - Левіафана - і таким чином врятувати людство від кінця світу.

Що не можна робити у цей день

За повір'ям, у цей день можна було захистити курей від хвороб. Для цього в курнику вішали камінчик-оберіг з отвором посередині - так званий "курячий бог". Також приміщення зі свійським птахом обкурювали травами, чистили та лагодили.

Ще один спосіб відвадити до господарства хвороби, псування та нечисту силу - обмити притулки біля дверей наговорною водою рано-вранці.

На честь Курячого свята господині пекли для дітей спеціальні частування у формі півників та курочок.

За народними прикметами, у цей день не дозволяється їсти курку та яйця - щастя може випурхнути з дому, а також стригти волосся - погано зростатиме.

Головні прикмети цього дня

Якщо вночі місяць на небі яскравий і з гострими рогами, то наступного дня буде вітряний та холодний;

Коли ж у місяця обидва роги пологи - чекай на негоду;

Якщо пізно ввечері закукурікав півень, значить готуйтеся до різких змін погоди;

Якщо сорока шукає притулку серед будинків, то це обіцяло хуртовину;

Хмари у небі цього вечора обіцяли зміну погоди.

Хто сьогодні святкує День ангела: Кузьма, Марк, Петро, Сергій.