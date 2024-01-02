Праздник 2 января: что нельзя делать, чтобы не спугнуть удачу из дома

2 января по новому церковному календарю православные в Украине вспоминают святого папу Римского Сильвестра. В народе праздник в честь святого получил название Сильвестров день или Куриный праздник, так как священник был известен как покровитель домашней птицы.
О том, что можно и категорично нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
Как гласят церковные летописи, Сильвестр родился в Риме в семье христиан, получил замечательное образование, и во время гонений не побоялся похоронить святого исповедника епископа Тимофея, за что был схвачен и предстал перед судом. Не смотря на угрозы, он не отказался от Веры, за что был брошен в темницу.
Когда Сильвестру исполнилось 30, он стал священником, а через 15 лет его избрали епископом Римским. Папа Сильвестр управлял Римской Церковью более 20 лет. Умер в глубокой старости.
Существует легенда, по которой святителю Сильвестру удалось одолеть морское чудовище - Левиафана - и таким образом спасти человечество от конца света.
По поверью, в этот день можно было защитить кур от болезней. Для этого в курятнике вешали камушек-оберег с отверстием посередине - так называемый "куриный бог". Также помещения с домашней птицей окуривали травами, чистили и чинили.
Еще один способ отвадить до хозяйства болезни, порчу и нечистую силу - омыть притолки у дверей наговорной водой рано утром.
В честь Куриного праздника хозяйки пекли для детей специальные угощения в форме петушков и курочек.
По народным приметам, в этот день не разрешается есть курицу и яйца - счастье может упорхнуть из дома, а также стричь волосы - будут плохо расти.
Кто сегодня празднует День ангела: Кузьма, Марк, Петр, Сергей.
Кстати, появился церковный календарь на 2024 год.