Свято 2 січня: що не можна робити, щоб не накликати лихо

2 січня 2023 року за церковним календарем вшановують пам'ять священномученика Ігнатія Богоносця. В народі свято називають Гната, Ігната, Ігнатьєв день, і має воно свої особливі традиції.
Що можна і не можна робити, прикмети, традиції - читайте нижче в матеріалі Styler.
Колись на Ігната струшували сніг з дерев і кущів. В народі вірили, що чим більше вийде струсити, тим багатшим буде урожай.
Наші предки вважали 2 січня небезпечним днем, коли по землі ходить багато злих духів. Щоб захистити житло від зла, будинок обходили з іконою в руках. Також зі святим образом потрібно обійти комори і льохи. Вірили, що такий ритуал захистить житло від злих сил, голоду та злиднів.
2 січня наші предки потихеньку починали готуватися до святкування Різдва. Господині прибирали в будинку і заготовляли продукти для свята. Діти розучували колядки на Різдво та різдвяні пісні. А чоловіки кололи свиней до свят. Вірили, якщо свиню зарізати в інший час, то м’ясо до Різдва зіпсується.
Жінки пекли особливе обрядове печиво, потім обов’язково прибирали в хаті, а чоловіки в цей час заготовляли дрова та лагодили сани.
Гнат, Данило, Іван, Георгій, Юрій. Обов'язково привітайте "винуватців" з їхнім святом.
Раніше ми писали, яка погода буде в січні 2023 року.
Крім того, читайте про головні події 2023 року в новому календарі.