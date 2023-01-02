Свято 2 січня: що не можна робити, щоб не накликати лихо

Традиції на Ігната, що треба зробити

Колись на Ігната струшували сніг з дерев і кущів. В народі вірили, що чим більше вийде струсити, тим багатшим буде урожай.

Наші предки вважали 2 січня небезпечним днем, коли по землі ходить багато злих духів. Щоб захистити житло від зла, будинок обходили з іконою в руках. Також зі святим образом потрібно обійти комори і льохи. Вірили, що такий ритуал захистить житло від злих сил, голоду та злиднів.

2 січня наші предки потихеньку починали готуватися до святкування Різдва. Господині прибирали в будинку і заготовляли продукти для свята. Діти розучували колядки на Різдво та різдвяні пісні. А чоловіки кололи свиней до свят. Вірили, якщо свиню зарізати в інший час, то м’ясо до Різдва зіпсується.

Жінки пекли особливе обрядове печиво, потім обов’язково прибирали в хаті, а чоловіки в цей час заготовляли дрова та лагодили сани.

Прикмети на 2 січня

Іній на деревах - скоро буде ясна погода.

Зоряне небо віщує багатий урожай цього року.

Яка погода 2 січня, таким буде серпень: морозно і сонячно - ясним і жарким, сльота і хуртовина - до дощів і холодів.

Дивилися, який сьогодні день: якщо хмари йдуть проти вітру, скоро почнеться снігопад.

Сині хмари означають, що буде тепло, білі - до сильного вітру.

Якщо вечірня зоря рожева, а вранці сіро та похмуро - день буде ясним з легким вітерцем, а якщо зоря яскраво жовта, то погода буде сухою, але сильно вітряною.

Якщо іній на деревах, то погода буде ясною.

Якщо вночі видно зорі, цього року можна чекати гарний врожай.

Що не можна робити в Ігнатьєв день

Впускати в дім старих, немічних і бідних людей, інакше після їхнього візиту в будинку почнуться хвороби та прийде бідність.

Позичати сусідам будь-що, оскільки можна віддати своє щастя.

Прати і прясти.

Виходити на вулицю, щоб не захворіти.

Погано думати та лихословити.

Відмовляти тим, хто потребує допомоги.

Купатися, щоб не змити свого щастя.

День ангела 2 січня відзначають:

Гнат, Данило, Іван, Георгій, Юрій. Обов'язково привітайте "винуватців" з їхнім святом.