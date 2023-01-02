Праздник 2 января: что нельзя делать, чтобы не навлечь беду

2 января 2023 года по церковному календарю чтят память священномученика Игнатия Богоносца. В народе праздник называют Гната, Игната, Игнатьев день, и он имеет свои особые традиции.
Что можно и нельзя делать, приметы, традиции - читайте ниже в материале Styler.
Когда-то на Игната встряхивали снег с деревьев и кустов. В народе верили, что чем больше получится стряхнуть, тем богаче будет урожай.
Наши предки считали 2 января опасным днем, когда по земле ходит много злых духов. Чтобы оградить жилье от зла, дом обходили с иконой в руках. Также со святым образом нужно обойти амбары и погреба. Верили, что такой ритуал защитит жилье от злых сил, голода и нищеты.
2 января наши предки потихоньку начинали готовиться к празднованию Рождества. Хозяйки убирали в доме и заготавливали продукты для праздника. Дети разучивали колядки на Рождество и рождественские песни. А мужчины кололи свиней к праздникам. Верили, если свинью зарезать в другое время, то мясо к Рождеству испортится.
Женщины пекли особое обрядовое печенье, потом обязательно убирали в доме, а мужчины в это время заготавливали дрова и чинили сани.
Игнат, Даниил, Иван, Георгий, Юрий. Обязательно поздравьте "виновников" с их праздником.
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