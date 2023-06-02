Свято 2 червня: що категорично не можна робити, у кого день ангела

2 червня православна церква згадує мученика Фалалея. У народі дата називається Фалафєєв день.
Що не можна робити, а що можна і потрібно, традиції, прикмети та всі дні ангела – далі в матеріалі Styler.
Святий Фалафей народився в Лівані в сім'ї воєводи. За це язичники його схопили та привели до правителя Малої Азії. Довго імператор переконував Фалалея зректися Христа, але мученик відмовився. За це засудили його до страшних тортур, довго катували, а потім відрубали голову.
Раніше наші пращури у цю дату садили огірки та інші овочі. Також у цей день традиційно займалися городними клопітами, наприклад, пололи бур'яни, поливали грядки, висаджували овочі.
За православним церковним календарем день ангела відзначають: Олександр, Олексій, Іван, Микита, Тимофій.
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