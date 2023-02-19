Свято 19 лютого: які існують традиції та що не можна робити в цей день

19 лютого православна церква вшановує пам'ять святителя Фотія. Цього дня наші предки варили кашу на молоці, яка, за віруваннями, дарувала здоров'я та довге життя. Крім того, сьогодні в Україні вшановують Державний Герб.
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Святитель Фотій вважається найбільш значущою особистістю в історії Візантійської імперії. Про нього розповідали, як про людину вольового характеру та багатого життєвого досвіду. Завдяки Фотію Візантія перестала залежати від Римської імперії.
Він не раз викривав римських пап за їхнє властолюбство, а також звинувачував їх у єресі за додавання до символу віри слів про "Сина Божого".
Святитель Фотій у Візантії (фото: commons.wikimedia.org)
19 лютого свої іменини відзначають Анатолій, Варсонофій, Василь, Іван, Олександра, Дорофея, Христина, Дмитро, Юліана, Максим, Марфа, Марія та Арсеній.
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