Молодий Місяць в лютому 2023: коли розпочинається та що не можна робити

Фаза молодого Місяця - це завжди про початок чогось нового, повного очищення та звільнення від думок про минуле. Проте разом із цим астрологи називають цей період досить небезпечним.

Коли настає молодий Місяць та що не можна робити в цей період - читайте нижче в матеріалі Styler.

Коли розпочнеться фаза Молодика

У лютому молодий Місяць почне своє зростання 20 лютого. Передбачають, що ця фаза протримається аж до 6 березня.

Місяць буде сходити в знаку Зодіаку Риби. Вони належать до стихії води, а їхні представники відрізняються сентиментальністю та вразливістю. Тому ці якості можуть проявлятися в період молодика.

Апатія, почуття вразливості, зміна настрою через дрібниці - це все ознаки Молодика. Також в цей період може особливо проявлятися співчуття та милосердя.

Що можна робити на молодий Місяць

У період молодого Місяця добре розпочинати щось із нового аркуша, а саме:

планувати нові справи. Особливо в першу годину з 09:00 до 10:00

займатися спокійною роботою

прибирати в будинку та викидати непотрібне

відпочивати або займатися творчістю

віддавати борги та виконувати обіцянки

загадувати бажання

Заборони на Молодика

Проте є речі, які в цей час робити не варто. Серед них:

починати нові проєкти та інші важливі справи

вживати алкоголь, голодувати та переїдати

відмовитися від дорогих покупок

брати на себе додаткову роботу

думати про погане, бо будете погано почуватися увесь місяць

довіряти інтуїції: вона може підвести

Як загадати бажання

У цей період загадувати бажання - дуже правильне рішення. Проте не бажайте нікому зла, тому що воно обернеться проти вас.

У момент Молодика 20 лютого о 09:06 загадайте бажання, якомога детальніше візуалізуючи його. Робіть це лише в гарному настрої та будьте налаштовані позитивно. Тоді велика ймовірність того, що бажання неодмінно здійсниться.