Праздник 19 февраля: какие существуют традиции и что нельзя делать в этот день

19 февраля православная церковь чтит память святителя Фотия. В этот день наши предки варили кашу на молоке, которая, по верованиям, дарила здоровье и долгую жизнь. Кроме того сегодня в Украине чтят Государственный Герб.
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Святитель Фотий считается наиболее значимой личностью в истории Византийской империи. О нем рассказывали как о человеке волевого характера и с богатым жизненным опытом. Благодаря Фотию Византия прекратила зависеть от Римской империи.
Он не раз обличал римских пап за их властолюбие, а также обвинял их в ереси за добавление к символу веры слов о "Сыне Божьем".
Святитель Фотий в Византии (фото: commons.wikimedia.org)
19 февраля свои именины отмечают Анатолий, Варсонофий, Василий, Иван, Александра, Дорофея, Кристина, Дмитрий, Юлиана, Максим, Марфа, Мария и Арсений.
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