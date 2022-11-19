Церковне свято 19 листопада: що не можна робити сьогодні, а кого вітати з днем ангела
19 листопада православна церква відзначає день Павла Льодостава. У цей день предки передбачали, якою буде погода, а ще задобрювали різних духів.
Також святкують всесвітній день чоловіків, день метеоролога та день виробників скла.
Що не можна робити в цей день та кого варто привітати - читайте в матеріалі Styler.
Релігійне свято 19 листопада
Сьогодні за православним календарем відзначають день Павла Сповідника, або Павла Льодостава. Вірили, що лід, який з'явився сьогодні на річках, протримається аж до весни.
Також рибалки починали готуватися до зимової риболовлі. На півночі наші предки намагалися задобрити водяного ласощами й монетами, читали спеціальні замовляння.
Павло Сповідник (фото: uk.wikipedia.org)
Що не можна робити в цей день?
19 листопада було заборонено:
- лихословити та погано думати про інших
- виносити сміття з дому
- брати гроші у борг, а також позичати іншим
- лінуватися та нічим не займатися
- їсти м'ясні продукти
- приходити додому з пустими руками
Народні прикмети та традиції 19 листопада
- Лід на річці - наступного року хліба багато буде.
- Снігопад 19 листопада - уся зима буде сніжною.
- Якщо зірки здаються маленькими - буде сніг.
- Червоне вечірнє небо - до похмурої погоди та вогкості.
- Вітру немає - скоро похолодає.
Хто святкує іменини?
У четвер, 19 листопада, іменини відзначають Герман, Павло, Клавдія, Северин, а також Олександра.
З'явився календар робочих днів і вихідних у грудні. Дивіться, коли зможемо відпочивати.
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