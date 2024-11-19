Свято 19 листопада: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять пророка Авдія та святого Варлаама, ігумена Києво-Печерського. Також 19 листопада - день вшанування ікони Божої Матері "У скорботах і печалях Утіха".
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про історію та головні заборони церковного свята 19 листопада, а також про те, у кого сьогодні день ангела і що відзначають у світі.
Святий пророк Авдій жив у VIII столітті до Різдва христового та був одним з 12 малих пророків. В народі Авдія вважають покровителем домашнього вогнища.
За біблійними переказами, Авдій ще дитиною прийшов до християнської віри, а потім залишив службу в правителя та вирушив в путь разом з пророком Ілією Фесвітянином, отримавши дар передбачати майбутнє.
Книга, написана пророком Авдієм, складається з однієї глави, в якій викладене передбачення про загибель Едома. Це найменший за обсягом твір біблійної писемності Старого Завіту.
Варлаам Печерський, якого також вшановують цього дня, народився в XI столітті в знатній боярській родині. Варлаам отримав християнську освіту і, попри те, що всі чоловіки в роду святого займалися військовою справою, вирішив піти в монастир.
Заради цього парубок полишив батьківський дім та наречену, відмовившись від титулу та багатства. Незабаром преподобний Ваарлам став першим ігуменом в Києво-Печерському монастирі.
За часи своєї діяльності ігумен побудував дерев'яну церкву на честь Успіння Пресвятої Богородиці, а також здійснив паломництво до Єрусалиму і Константинополя. Після другої подорожі в 1065 році ігумен помер у Святогорському монастирі, та був похований в Печерській обителі.
Оскільки в цей період триває Різдвяний пост, його заборони поширюються на 19 листопада. Зокрема, сьогодні не можна:
Крім цього, 19 листопада не можна:
19 листопада, за новим стилем, день ангела відзначають власники таких імен: Михайло, Валентин, Геннадій, Олександр, Сергій, Іван, Денис, Костянтин, Дмитро, Семен, Леонід, Петро.
До того ж за старим стилем сьогодні іменини у людей з такими іменами: Микола, Анатолій, Костянтин, Павло, Клавдія, Арсеній, Віктор, Гаврило, Ніна, Василь, Микита, Олександра.
Сьогодні, 19 листопада, у світі відзначають:
Нещодавно ми писали про те, коли в Україні День святого Миколая.
А також розповідали про головні заборони Різдвяного посту.
Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, DayToday, Вікіпедія, Церковний календар, Місячний календар.