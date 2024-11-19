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Свято 19 листопада: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела

Вівторок 19 листопада 2024 06:00
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Свято 19 листопада: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела 19 листопада відзначають (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять пророка Авдія та святого Варлаама, ігумена Києво-Печерського. Також 19 листопада - день вшанування ікони Божої Матері "У скорботах і печалях Утіха".

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про історію та головні заборони церковного свята 19 листопада, а також про те, у кого сьогодні день ангела і що відзначають у світі.

Історія свята 19 листопада

Святий пророк Авдій жив у VIII столітті до Різдва христового та був одним з 12 малих пророків. В народі Авдія вважають покровителем домашнього вогнища.

За біблійними переказами, Авдій ще дитиною прийшов до християнської віри, а потім залишив службу в правителя та вирушив в путь разом з пророком Ілією Фесвітянином, отримавши дар передбачати майбутнє.

Книга, написана пророком Авдієм, складається з однієї глави, в якій викладене передбачення про загибель Едома. Це найменший за обсягом твір біблійної писемності Старого Завіту.

Варлаам Печерський, якого також вшановують цього дня, народився в XI столітті в знатній боярській родині. Варлаам отримав християнську освіту і, попри те, що всі чоловіки в роду святого займалися військовою справою, вирішив піти в монастир.

Заради цього парубок полишив батьківський дім та наречену, відмовившись від титулу та багатства. Незабаром преподобний Ваарлам став першим ігуменом в Києво-Печерському монастирі.

За часи своєї діяльності ігумен побудував дерев'яну церкву на честь Успіння Пресвятої Богородиці, а також здійснив паломництво до Єрусалиму і Константинополя. Після другої подорожі в 1065 році ігумен помер у Святогорському монастирі, та був похований в Печерській обителі.

Головні заборони 19 листопада

Оскільки в цей період триває Різдвяний пост, його заборони поширюються на 19 листопада. Зокрема, сьогодні не можна:

  • вживати алкоголь
  • сваритися з близькими та незнайомцями
  • влаштовувати гулянки
  • вживати яйця, м'ясо та молочні продукти
  • лихословити

Крім цього, 19 листопада не можна:

  • підстригати волосся
  • починати нові справи
  • ледарювати

Народні прикмети і традиції цього дня

  • Сьогодні дме сильний вітер та йде сніг - зима буде тривалою, а навесні ще будуть морози
  • Якщо 19 листопада випало багато снігу - наступного року буде щедрий урожай
  • Сьогодні кіт ховається під ковдру - незабаром буде похолодання
  • Ясне небо цього дня - до морозів, а тьмяне - до відлиги

У кого сьогодні день ангела

19 листопада, за новим стилем, день ангела відзначають власники таких імен: Михайло, Валентин, Геннадій, Олександр, Сергій, Іван, Денис, Костянтин, Дмитро, Семен, Леонід, Петро.

До того ж за старим стилем сьогодні іменини у людей з такими іменами: Микола, Анатолій, Костянтин, Павло, Клавдія, Арсеній, Віктор, Гаврило, Ніна, Василь, Микита, Олександра.

Яке свято 19 листопада у світі

Сьогодні, 19 листопада, у світі відзначають:

  • Міжнародний день фламенко
  • Всесвітній день громадянина
  • Міжнародний день цільного зерна
  • Міжнародний день чоловіків
  • День жіночого підприємництва
  • День запобігання насильству над дітьми
  • День працівника скляної промисловості України
  • День працівників гідрометеорологічної служби України
  • Всесвітній день пам'яті жертв дорожньо-транспортних пригод
  • Всесвітній день туалету

Нещодавно ми писали про те, коли в Україні День святого Миколая.

А також розповідали про головні заборони Різдвяного посту.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, DayToday, Вікіпедія, Церковний календар, Місячний календар.

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