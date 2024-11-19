Свято 19 листопада: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять пророка Авдія та святого Варлаама, ігумена Києво-Печерського. Також 19 листопада - день вшанування ікони Божої Матері "У скорботах і печалях Утіха".
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про історію та головні заборони церковного свята 19 листопада, а також про те, у кого сьогодні день ангела і що відзначають у світі.
Історія свята 19 листопада
Святий пророк Авдій жив у VIII столітті до Різдва христового та був одним з 12 малих пророків. В народі Авдія вважають покровителем домашнього вогнища.
За біблійними переказами, Авдій ще дитиною прийшов до християнської віри, а потім залишив службу в правителя та вирушив в путь разом з пророком Ілією Фесвітянином, отримавши дар передбачати майбутнє.
Книга, написана пророком Авдієм, складається з однієї глави, в якій викладене передбачення про загибель Едома. Це найменший за обсягом твір біблійної писемності Старого Завіту.
Варлаам Печерський, якого також вшановують цього дня, народився в XI столітті в знатній боярській родині. Варлаам отримав християнську освіту і, попри те, що всі чоловіки в роду святого займалися військовою справою, вирішив піти в монастир.
Заради цього парубок полишив батьківський дім та наречену, відмовившись від титулу та багатства. Незабаром преподобний Ваарлам став першим ігуменом в Києво-Печерському монастирі.
За часи своєї діяльності ігумен побудував дерев'яну церкву на честь Успіння Пресвятої Богородиці, а також здійснив паломництво до Єрусалиму і Константинополя. Після другої подорожі в 1065 році ігумен помер у Святогорському монастирі, та був похований в Печерській обителі.
Головні заборони 19 листопада
Оскільки в цей період триває Різдвяний пост, його заборони поширюються на 19 листопада. Зокрема, сьогодні не можна:
- вживати алкоголь
- сваритися з близькими та незнайомцями
- влаштовувати гулянки
- вживати яйця, м'ясо та молочні продукти
- лихословити
Крім цього, 19 листопада не можна:
- підстригати волосся
- починати нові справи
- ледарювати
Народні прикмети і традиції цього дня
- Сьогодні дме сильний вітер та йде сніг - зима буде тривалою, а навесні ще будуть морози
- Якщо 19 листопада випало багато снігу - наступного року буде щедрий урожай
- Сьогодні кіт ховається під ковдру - незабаром буде похолодання
- Ясне небо цього дня - до морозів, а тьмяне - до відлиги
У кого сьогодні день ангела
19 листопада, за новим стилем, день ангела відзначають власники таких імен: Михайло, Валентин, Геннадій, Олександр, Сергій, Іван, Денис, Костянтин, Дмитро, Семен, Леонід, Петро.
До того ж за старим стилем сьогодні іменини у людей з такими іменами: Микола, Анатолій, Костянтин, Павло, Клавдія, Арсеній, Віктор, Гаврило, Ніна, Василь, Микита, Олександра.
Яке свято 19 листопада у світі
Сьогодні, 19 листопада, у світі відзначають:
- Міжнародний день фламенко
- Всесвітній день громадянина
- Міжнародний день цільного зерна
- Міжнародний день чоловіків
- День жіночого підприємництва
- День запобігання насильству над дітьми
- День працівника скляної промисловості України
- День працівників гідрометеорологічної служби України
- Всесвітній день пам'яті жертв дорожньо-транспортних пригод
- Всесвітній день туалету
Нещодавно ми писали про те, коли в Україні День святого Миколая.
А також розповідали про головні заборони Різдвяного посту.
Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, DayToday, Вікіпедія, Церковний календар, Місячний календар.