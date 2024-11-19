Праздник 19 ноября: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела
Сегодня православная церковь чтит память пророка Авдия и святого Варлаама, игумена Киево-Печерского. Также 19 ноября - день почитания иконы Божией Матери "В скорбях и печалях Утеха".
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает об истории и главных запретах церковного праздника 19 ноября, а также о том, у кого сегодня день ангела и что отмечают в мире.
История праздника 19 ноября
Святой пророк Авдий жил в VIII веке до Рождества Христова и был одним из 12 малых пророков. В народе Авдия считают покровителем домашнего очага.
По библейским преданиям, Авдий еще ребенком пришел к христианской вере, а затем оставил службу у правителя и отправился в путь вместе с пророком Илией Фесвитянином, получив дар предвидеть будущее.
Книга, написанная пророком Авдием, состоит из одной главы, в которой изложено предсказание о гибели Едома. Это самое маленькое по объему произведение библейской письменности Ветхого Завета.
Варлаам Печерский, которого также почитают в этот день, родился в XI веке в знатной боярской семье. Варлаам получил христианское воспитание и, несмотря на то, что все мужчины в роду святого занимались военным делом, решил уйти в монастырь.
Ради этого парень оставил родительский дом и невесту, отказавшись от титула и богатства. Вскоре преподобный Ваарлам стал первым игуменом в Киево-Печерском монастыре.
За время своей деятельности игумен построил деревянную церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы, а также совершил паломничество в Иерусалим и Константинополь. После второго путешествия в 1065 году игумен умер в Святогорском монастыре и был похоронен в Печерской обители.
Главные запреты 19 ноября
Поскольку в этот период идет Рождественский пост, его запреты распространяются на 19 ноября. В частности, сегодня нельзя:
- употреблять алкоголь
- ссориться с близкими и незнакомцами
- устраивать пирушки
- употреблять яйца, мясо и молочные продукты
- злословить
Кроме этого, 19 ноября нельзя:
- подстригать волосы
- начинать новые дела
- бездельничать
Народные приметы и традиции этого дня
- Сегодня дует сильный ветер и идет снег - зима будет продолжительной, а весной еще будут морозы.
- Если 19 ноября выпало много снега - в следующем году будет щедрый урожай
- Сегодня кот прячется под одеяло - вскоре будет похолодание.
- Ясное небо в этот день - к морозам, а тусклое - к оттепели.
У кого сегодня день ангела
19 ноября по новому стилю день ангела отмечают владельцы таких имен: Михаил, Валентин, Геннадий, Александр, Сергей, Иван, Денис, Константин, Дмитрий, Семен, Леонид, Петр.
К тому же по старому стилю сегодня именины у людей со следующими именами: Николай, Анатолий, Константин, Павел, Клавдия, Арсений, Виктор, Гаврило, Нина, Василий, Никита, Александра.
Какой праздник 19 ноября в мире
Сегодня, 19 ноября, в мире отмечают:
- Международный день фламенко
- Всемирный день гражданина
- Международный день цельного зерна
- Международный день мужчин
- День женского предпринимательства
- День предотвращения насилия над детьми
- День работника стекольной промышленности Украины
- День работников гидрометеорологической службы Украины
- Всемирный день памяти жертв ДТП
- Всемирный день туалета
Недавно мы писали о том, когда в Украине День святого Николая.
А также рассказывали о главных запретах Рождественского поста.
При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, DayToday, Википедия, Церковный календарь, Лунный календарь.