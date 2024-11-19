Праздник 19 ноября: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

Сегодня православная церковь чтит память пророка Авдия и святого Варлаама, игумена Киево-Печерского. Также 19 ноября - день почитания иконы Божией Матери "В скорбях и печалях Утеха".

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает об истории и главных запретах церковного праздника 19 ноября, а также о том, у кого сегодня день ангела и что отмечают в мире.

История праздника 19 ноября

Святой пророк Авдий жил в VIII веке до Рождества Христова и был одним из 12 малых пророков. В народе Авдия считают покровителем домашнего очага.

По библейским преданиям, Авдий еще ребенком пришел к христианской вере, а затем оставил службу у правителя и отправился в путь вместе с пророком Илией Фесвитянином, получив дар предвидеть будущее.

Книга, написанная пророком Авдием, состоит из одной главы, в которой изложено предсказание о гибели Едома. Это самое маленькое по объему произведение библейской письменности Ветхого Завета.

Варлаам Печерский, которого также почитают в этот день, родился в XI веке в знатной боярской семье. Варлаам получил христианское воспитание и, несмотря на то, что все мужчины в роду святого занимались военным делом, решил уйти в монастырь.

Ради этого парень оставил родительский дом и невесту, отказавшись от титула и богатства. Вскоре преподобный Ваарлам стал первым игуменом в Киево-Печерском монастыре.

За время своей деятельности игумен построил деревянную церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы, а также совершил паломничество в Иерусалим и Константинополь. После второго путешествия в 1065 году игумен умер в Святогорском монастыре и был похоронен в Печерской обители.

Главные запреты 19 ноября

Поскольку в этот период идет Рождественский пост, его запреты распространяются на 19 ноября. В частности, сегодня нельзя:

употреблять алкоголь

ссориться с близкими и незнакомцами

устраивать пирушки

употреблять яйца, мясо и молочные продукты

злословить

Кроме этого, 19 ноября нельзя:

подстригать волосы

начинать новые дела

бездельничать

Народные приметы и традиции этого дня

Сегодня дует сильный ветер и идет снег - зима будет продолжительной, а весной еще будут морозы.

Если 19 ноября выпало много снега - в следующем году будет щедрый урожай

Сегодня кот прячется под одеяло - вскоре будет похолодание.

Ясное небо в этот день - к морозам, а тусклое - к оттепели.

У кого сегодня день ангела

19 ноября по новому стилю день ангела отмечают владельцы таких имен: Михаил, Валентин, Геннадий, Александр, Сергей, Иван, Денис, Константин, Дмитрий, Семен, Леонид, Петр.

К тому же по старому стилю сегодня именины у людей со следующими именами: Николай, Анатолий, Константин, Павел, Клавдия, Арсений, Виктор, Гаврило, Нина, Василий, Никита, Александра.

Какой праздник 19 ноября в мире

Сегодня, 19 ноября, в мире отмечают: