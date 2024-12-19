Свято 19 грудня: що суворо заборонено робити сьогодні, народні прикмети

В четвер 19 грудня православна церква вшановує пам'ять мученика Боніфатія. За старим календарем в цей день святкували День святого Миколая.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про те, яке свято 19 грудня, а також про заборони, історію та традиції цього дня.

Яке сьогодні свято в церковному календарі

Відповідно до переказів з церковних книг, святий Боніфатій (або Воніфатій) народився близько 284 року в Римі. Його ім'я означало "чинити добро" - бувши християнином, Боніфатій намагався допомагати людям.

Юнак був рабом багатої римлянки Аглаїди, керував її маєтком та жив доволі розгульне життя. Втім, усвідомлюючи свою гріховність, Боніфатій часто молився Богу про рятунок після смерті.

Якось Аглаїда дізналася, що мощі святих допомагають замолити гріхи. Тоді вона відправила Боніфатія в Кілію, де було жорстоке переслідування християн, давши парубку багато золота.

Коли Боніфатій приїхав в Кілію, він полишив супутників та пішов на міську площу, де мучили християн. На питання хто він, святий визнав себе християнином та прийняв муки за віру.

Не дочекавшись Боніфатія, супутники почали пошуки та знайшли мощі святого. Коли слуги принесли їх до Аглаїди, римлянка з пошаною поховала Боніфатія та збудувала на тому місці храм.

Після цього Аглаїда роздала всі кошти жебракам та пішла в монастир, де отримала дар проганяти злих духів. Після смерті римлянки, її поховали поблизу могили Боніфатія.

Народні прикмети цього дня

Якщо 19 грудня вітер віє з півдня - в червні часто йтимуть дощі з грозами

Якщо сьогодні погода ясна, то літо буде спекотне та сухе

19 грудня небо без хмар - весна буде ранньою

Цього дня видно іній на деревах та траві - літо буде холодним

Пращури вірили, що, якщо в цей день багато снігу, буде хороший врожай жита та пшениці.

Що сьогодні не можна робити

Щоб не зазнати невдачі, сьогодні не можна:

виносити сміття або попіл - можна раптово викинути щастя

вживати алкоголь та переїдати

погано думати про інших та злословити

підстригатися - можна втратити удачу

робити важку роботу по господарству

ворожити на майбутнє

У кого сьогодні іменини

За новим стилем, 19 грудня іменини у людей з такими іменами: Тимофій, Аглая, Ілля, Григорій.

До того ж за старим стилем сьогодні день ангела відзначають: Микола, Максим.