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Свято 19 грудня: що потрібно зробити, щоб не бути бідним

Яке свято 19 грудня (УНІАН)
Автор: Людмила Жукова

19 грудня православні в Україні святкують день пам'яті преподобного Григорія.

Про те, що можна та категорично не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.

Традиції цього дня

Преподобний Григорій був дияконом у Медіолані, але поїхав до Олександрії, де став єпископом. Він зробив багато чудес, зцілював хворих і виганяв демонів. Він також допоміг зупинити війну між царями Ефіопії та Омірітом, будучи між ними посередником. Він помер у світі і був похований у Печерах. Його мощі зберігаються у Києво-Печерській Лаврі.

Цього дня часто наставало потепління, танула частина льоду на річці. Господарі вже поступово планували проведення весняних робіт, готувати інвентар. У цей день люди перебирали зерно для посадки, перевіряли засіки.

За народними повір'ями, на Григорія обов'язково потрібно з'їсти м'ясні страви та хліб домашньої випічки для міцного здоров'я, довголіття, успіху та достатку.

Якщо у день Григорія обійти стог сіна тричі проти сонця, то цього року можна буде розбагатіти.

Головні прикмети цього дня

  • Якщо на стогах і деревах видно іній, значить, літо буде прохолодним та ненависним.
  • Вітер із півдня, отже, у червні будуть часто грози та дощі.
  • Ясна погода віщує сухе та спекотне літо.
  • У народі говорили: "Якщо на Григорія багато снігу, буде багато хліба".
  • Якщо небо безхмарне та ясне – бути ранній весні.

Що не можна робити у цей день

  • Виносити золу та сміття, щоб не викинути своє щастя.
  • Злословити і погано думати про інших.
  • Не слід робити важку роботу вдома, щоб не викликати злиднів на сім'ю.
  • Краще сьогодні не стригтися, щоб не вкрасти щастя.
  • Не слід у цей день гадати та загадувати на майбутнє.
  • Не можна сьогодні пити багато алкоголю.

У кого сьогодні день ангела:

Григорій, Марко, Павло, Макар, Феофан, Анатолій, Феліція.

 

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