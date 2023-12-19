Свято 19 грудня: що потрібно зробити, щоб не бути бідним

19 грудня православні в Україні святкують день пам'яті преподобного Григорія.
Про те, що можна та категорично не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.
Преподобний Григорій був дияконом у Медіолані, але поїхав до Олександрії, де став єпископом. Він зробив багато чудес, зцілював хворих і виганяв демонів. Він також допоміг зупинити війну між царями Ефіопії та Омірітом, будучи між ними посередником. Він помер у світі і був похований у Печерах. Його мощі зберігаються у Києво-Печерській Лаврі.
Цього дня часто наставало потепління, танула частина льоду на річці. Господарі вже поступово планували проведення весняних робіт, готувати інвентар. У цей день люди перебирали зерно для посадки, перевіряли засіки.
За народними повір'ями, на Григорія обов'язково потрібно з'їсти м'ясні страви та хліб домашньої випічки для міцного здоров'я, довголіття, успіху та достатку.
Якщо у день Григорія обійти стог сіна тричі проти сонця, то цього року можна буде розбагатіти.
Григорій, Марко, Павло, Макар, Феофан, Анатолій, Феліція.
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До речі, з'явився церковний календар на 2024 рік.