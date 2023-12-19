Праздник 19 декабря: что нужно сделать, чтобы не быть бедным

19 декабря православные в Украине отмечают день памяти преподобного Григория.
О том, что можно и категорично нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
Преподобный Григорий был диаконом в Медиолане, но уехал в Александрию, где стал епископом. Он совершил много чудес, исцелял больных и изгонял демонов. Он также помог остановить войну между царями Эфиопии и Омиритов, будучи между ними посредником. Он умер в мире и был похоронен в Пещерах. Его мощи хранятся в Киево-Печерской Лавре.
В этот день часто наступало потепление, таяла часть льда на реке. Хозяева уже постепенно начинали планировать проведение весенних работ, готовить инвентарь. В этот день люди перебирали зерно для посадки, проверяли закрома.
По народным поверьям, на Григория обязательно нужно съесть мясные блюда и хлеб домашней выпечки для крепкого здоровья, долголетия, успеха и достатка.
Если в день Григория обойти стог сена три раза против солнца, то в этом году можно будет разбогатеть.
Григорий, Марко, Павел, Макар, Феофан, Анатолий, Фелиция.
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Кстати, появился церковный календарь на 2024 год.