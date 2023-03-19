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Свято 19 березня: що не можна робити та в кого день ангела

Яке сьогодні свято (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

19 березня православна церква вшановує пам'ять 42 мучеників із міста Амморея. Сьогодні варто з особливою повагою ставитися до води, тому її набирали з колодязів та освячували.

Що сьогодні не можна робити та хто святкує день ангела - читайте нижче в матеріалі Styler.

Історія свята

Серед 42 амморейських мучеників виділяють Костянтина, який жив аж у 9 столітті та був священником. На його рідне місто Амморею напали сарацини, тому він полишив богослужіння, щоб захистити свою землю.

Разом з іншими 41 воїнами їх доставили як полонених до Сирії. Мусульмани сім років намагалися змусити воїнів зректися християнської віри та прийняти іслам.

Однак в цій духовній сутичці першими здалися саме кати полонених. Зрештою їх стратили, а їхні тіла викинули в річку Євфрат.

Що не можна робити

  • Не можна вживати алкогольні напої.
  • Не варто лихословити, лаятися, сваритися.
  • Не вживайте м'ясні, молочні продукти, рибу, яйця, якщо дотримуєтеся Великого посту.
  • Не залишайте відкритими двері чи вікна.
  • Краще сьогодні не ходити до лісу.
  • Також не варто пліткувати про чуже життя.

Традиції 19 березня

Сьогодні варто з особливою повагою до води, тому можна набирати її з криниць та освячувати в церквах.

Крім того, дуже добре буде сходити до лазні. Наші предки вірили, що сьогодні тіло очищається від усіх пороків.

Народні прикмети

  • Вранішні приморозки - така погода буде ще цілий місяць.
  • На річках тане лід - чекайте на неврожайний рік.
  • Морозний день - до швидкої весни та сухого літа.
  • Чути стукіт дятла - до затяжних холодів.

У кого сьогодні день ангела

19 березня свої іменини відзначають Костянтин, Максим, Федір, Аркадій, Абрам, Олена.

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