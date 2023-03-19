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Праздник 19 марта: что нельзя делать и у кого день ангела

Какой сегодня праздник (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

19 марта православная церковь чтит память 42 мучеников из города Амморея. Сегодня следует с особым уважением относиться к воде, поэтому ее набирали из колодцев и освящали.

Что сегодня нельзя делать и кто празднует день ангела - читайте ниже в материале Styler.

История праздника

Среди 42 амморейских мучеников выделяют Константина, который жил в 9 веке и был священником. На его родной город Амморея напали сарацины, поэтому он оставил богослужение, чтобы защитить свою землю.

Вместе с другими 41 воинами их доставили в качестве пленных в Сирию. Мусульмане семь лет пытались заставить воинов отречься от христианской веры и принять ислам.

Однако в этой духовной схватке первыми показались именно палачи пленных. В конце концов их казнили, а их тела выбросили в реку Евфрат.

Что нельзя делать

  • Нельзя употреблять алкогольные напитки.
  • Не стоит злословить, ругаться, ссориться.
  • Не употребляйте мясные, молочные продукты, рыбу, яйца, если соблюдаете Великий пост.
  • Не оставляйте открытыми двери или окна.
  • Лучше сегодня не ходить в лес.
  • Также не стоит сплетничать о чужой жизни.

Традиции 19 марта

Сегодня стоит с особым уважением к воде, поэтому можно набирать ее из колодцев и освящать в церквях.

Кроме того, очень хорошо будет сходить в баню. Наши предки верили, что сегодня тело очищается от всех пороков.

Народные приметы

  • Утренняя заморозка - такая погода будет еще целый месяц.
  • На реках тает лед - ждите неурожайный год.
  • Морозный день - к предстоящей весны и сухого лета.
  • Слышен стук дятла - к затяжным холодам.

У кого сегодня день ангела

19 марта свои именины отмечают Константин, Максим, Фёдор, Аркадий, Абрам, Елена.

Ранее мы рассказывали, какие праздники и выходные в апреле 2023 года будут у украинцев.

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