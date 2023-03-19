Свято 19 березня: що не можна робити та в кого день ангела
19 березня православна церква вшановує пам'ять 42 мучеників із міста Амморея. Сьогодні варто з особливою повагою ставитися до води, тому її набирали з колодязів та освячували.
Що сьогодні не можна робити та хто святкує день ангела - читайте нижче в матеріалі Styler.
Історія свята
Серед 42 амморейських мучеників виділяють Костянтина, який жив аж у 9 столітті та був священником. На його рідне місто Амморею напали сарацини, тому він полишив богослужіння, щоб захистити свою землю.
Разом з іншими 41 воїнами їх доставили як полонених до Сирії. Мусульмани сім років намагалися змусити воїнів зректися християнської віри та прийняти іслам.
Однак в цій духовній сутичці першими здалися саме кати полонених. Зрештою їх стратили, а їхні тіла викинули в річку Євфрат.
Що не можна робити
- Не можна вживати алкогольні напої.
- Не варто лихословити, лаятися, сваритися.
- Не вживайте м'ясні, молочні продукти, рибу, яйця, якщо дотримуєтеся Великого посту.
- Не залишайте відкритими двері чи вікна.
- Краще сьогодні не ходити до лісу.
- Також не варто пліткувати про чуже життя.
Традиції 19 березня
Сьогодні варто з особливою повагою до води, тому можна набирати її з криниць та освячувати в церквах.
Крім того, дуже добре буде сходити до лазні. Наші предки вірили, що сьогодні тіло очищається від усіх пороків.
Народні прикмети
- Вранішні приморозки - така погода буде ще цілий місяць.
- На річках тане лід - чекайте на неврожайний рік.
- Морозний день - до швидкої весни та сухого літа.
- Чути стукіт дятла - до затяжних холодів.
У кого сьогодні день ангела
19 березня свої іменини відзначають Костянтин, Максим, Федір, Аркадій, Абрам, Олена.
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