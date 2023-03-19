Праздник 19 марта: что нельзя делать и у кого день ангела

19 марта православная церковь чтит память 42 мучеников из города Амморея. Сегодня следует с особым уважением относиться к воде, поэтому ее набирали из колодцев и освящали.

Что сегодня нельзя делать и кто празднует день ангела - читайте ниже в материале Styler.

История праздника

Среди 42 амморейских мучеников выделяют Константина, который жил в 9 веке и был священником. На его родной город Амморея напали сарацины, поэтому он оставил богослужение, чтобы защитить свою землю.

Вместе с другими 41 воинами их доставили в качестве пленных в Сирию. Мусульмане семь лет пытались заставить воинов отречься от христианской веры и принять ислам.

Однако в этой духовной схватке первыми показались именно палачи пленных. В конце концов их казнили, а их тела выбросили в реку Евфрат.

Что нельзя делать

Нельзя употреблять алкогольные напитки.

Не стоит злословить, ругаться, ссориться.

Не употребляйте мясные, молочные продукты, рыбу, яйца, если соблюдаете Великий пост.

Не оставляйте открытыми двери или окна.

Лучше сегодня не ходить в лес.

Также не стоит сплетничать о чужой жизни.

Традиции 19 марта

Сегодня стоит с особым уважением к воде, поэтому можно набирать ее из колодцев и освящать в церквях.

Кроме того, очень хорошо будет сходить в баню. Наши предки верили, что сегодня тело очищается от всех пороков.

Народные приметы

Утренняя заморозка - такая погода будет еще целый месяц.

На реках тает лед - ждите неурожайный год.

Морозный день - к предстоящей весны и сухого лета.

Слышен стук дятла - к затяжным холодам.

У кого сегодня день ангела

19 марта свои именины отмечают Константин, Максим, Фёдор, Аркадий, Абрам, Елена.