Праздник 19 марта: что нельзя делать и у кого день ангела
19 марта православная церковь чтит память 42 мучеников из города Амморея. Сегодня следует с особым уважением относиться к воде, поэтому ее набирали из колодцев и освящали.
Что сегодня нельзя делать и кто празднует день ангела - читайте ниже в материале Styler.
История праздника
Среди 42 амморейских мучеников выделяют Константина, который жил в 9 веке и был священником. На его родной город Амморея напали сарацины, поэтому он оставил богослужение, чтобы защитить свою землю.
Вместе с другими 41 воинами их доставили в качестве пленных в Сирию. Мусульмане семь лет пытались заставить воинов отречься от христианской веры и принять ислам.
Однако в этой духовной схватке первыми показались именно палачи пленных. В конце концов их казнили, а их тела выбросили в реку Евфрат.
Что нельзя делать
- Нельзя употреблять алкогольные напитки.
- Не стоит злословить, ругаться, ссориться.
- Не употребляйте мясные, молочные продукты, рыбу, яйца, если соблюдаете Великий пост.
- Не оставляйте открытыми двери или окна.
- Лучше сегодня не ходить в лес.
- Также не стоит сплетничать о чужой жизни.
Традиции 19 марта
Сегодня стоит с особым уважением к воде, поэтому можно набирать ее из колодцев и освящать в церквях.
Кроме того, очень хорошо будет сходить в баню. Наши предки верили, что сегодня тело очищается от всех пороков.
Народные приметы
- Утренняя заморозка - такая погода будет еще целый месяц.
- На реках тает лед - ждите неурожайный год.
- Морозный день - к предстоящей весны и сухого лета.
- Слышен стук дятла - к затяжным холодам.
У кого сегодня день ангела
19 марта свои именины отмечают Константин, Максим, Фёдор, Аркадий, Абрам, Елена.
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