Свято 19 березня: що категорично не можна робити, щоб не прийшло нещастя

Традиції цього дня

Дарину називають Брудною, оскільки сніги уже розтанули, а весняні дощі залити поля, двори та дороги, залишаючи всюди непорядок. Бруд також з'являється навколо водойм на річках. Вважається, що в цей день прокидається домовик, якого потрібно задобрити, пропонуючи йому хліб та молоко, а також розвеселити виставою.

Деякі, навіть, намагалися обдурити домовика, розповідаючи один одному казки. Загалом, цей день вважається днем розіграшів та жартів.

Святим цього дня наші предки молилися для збереження родини в любові та вірності.

Головні прикмети цього дня:

Теплий і ясний день - сухе і вітряне літо.

Якщо у цей день йде дощ - влітку посухи не буде.

Якщо в цей день лежить сніг - літо буде поганим.

Вночі зірок не видно - погода найближчим часом буде теплою.

Яка погода на 1 квітня - таким буде і жовтень.

Що категорично не можна робити в цей день:

У цей день заборонено лаятись і кричати - буде нещастя.

Варто уникати будь-якої ситуації, коли ви можете забруднитися.

Не рекомендовано займатися важкою фізичною працею.

Іменини цього дня: Дарина, Дмитро, Іван, Інокентій, Софія.