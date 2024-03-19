Свято 19 березня: що категорично не можна робити, щоб не прийшло нещастя

19 березня 2024 року віряни вшановують пам'ять мучеників Хрисанфа і Дарії. Святі жили в Римі в 3 столітті.
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар, Вікіпедія.
Дарину називають Брудною, оскільки сніги уже розтанули, а весняні дощі залити поля, двори та дороги, залишаючи всюди непорядок. Бруд також з'являється навколо водойм на річках. Вважається, що в цей день прокидається домовик, якого потрібно задобрити, пропонуючи йому хліб та молоко, а також розвеселити виставою.
Деякі, навіть, намагалися обдурити домовика, розповідаючи один одному казки. Загалом, цей день вважається днем розіграшів та жартів.
Святим цього дня наші предки молилися для збереження родини в любові та вірності.
Іменини цього дня: Дарина, Дмитро, Іван, Інокентій, Софія.
Читайте також, коли в Україні святкують Благовіщення Пресвятої Богородиці.
А також дізнайтеся, коли починається Великий піст.