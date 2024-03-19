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Праздник 19 марта: что категорически нельзя делать, чтобы не пришло несчастье

Какой церковный праздник 19 марта (unsplash.com)
Автор: Людмила Жукова

19 марта 2024 года верующие чтят память мучеников Хрисанфа и Дарии. Святые жили в Риме в 3 веке.

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь, Википедия.

Традиции этого дня

Дарья называют Грязной, поскольку снегы уже растаяли, а весенние дожди залить поля, дворы и дороги, оставляя повсюду непорядок. Грязь также появляется вокруг водоемов на реках. Считается, что в этот день просыпается домовой, которого нужно удобрить, предлагая ему хлеб и молоко, а также развеселить спектаклем.

Некоторые даже пытались обмануть домового, рассказывая друг другу сказки. В общем, этот день считается днем розыгрышей и шуток.

Святым в этот день наши предки молились за сохранение семьи в любви и верности.

Главные приметы этого дня:

  • Теплый и ясный день - сухое и ветреное лето.
  • Если в этот день идет дождь - летом засухи не будет.
  • Наши предки заметили, если в этот день снег будет хорошим, то будет град.
  • Ночью звезд не видно - погода в ближайшее время будет теплой.
  • Какая погода на 1 апреля - такой будет и октябрь.

Что категорически нельзя делать в этот день:

  • В этот день запрещено ругаться и кричать – будет несчастье.
  • Следует избегать любой ситуации, когда вы можете испачкаться.
  • Не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом.

Именины в этот день: Дарья, Дмитрий, Иван, Иннокентий, София.

 

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