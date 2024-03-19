Праздник 19 марта: что категорически нельзя делать, чтобы не пришло несчастье

19 марта 2024 года верующие чтят память мучеников Хрисанфа и Дарии. Святые жили в Риме в 3 веке.
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь, Википедия.
Дарья называют Грязной, поскольку снегы уже растаяли, а весенние дожди залить поля, дворы и дороги, оставляя повсюду непорядок. Грязь также появляется вокруг водоемов на реках. Считается, что в этот день просыпается домовой, которого нужно удобрить, предлагая ему хлеб и молоко, а также развеселить спектаклем.
Некоторые даже пытались обмануть домового, рассказывая друг другу сказки. В общем, этот день считается днем розыгрышей и шуток.
Святым в этот день наши предки молились за сохранение семьи в любви и верности.
Именины в этот день: Дарья, Дмитрий, Иван, Иннокентий, София.
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