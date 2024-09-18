Свято 18 вересня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела

Євменій Гортинський

З ранніх років святий Євменій жив за високими моральними принципами. Він присвятив своє життя служінню Богу, уникав спокус і прагнув до духовного розвитку. Відомий своєю щедрістю, він роздавав своє майно бідним і нужденним.

Пізніше став єпископом Гортинської Церкви на Криті, де продовжував служити Богу. Він був мудрим і милосердним наставником для своєї пастви, підтримуючи людей у важкі часи й допомагаючи сиротам і бідним.

Святий Євменій також активно захищав православну віру, особливо борючись з єрессю монофелітів. Його молитви й боротьба були невтомними, і він залишався відданим учителем Христової Церкви.

Святий помер у VII столітті у Фіваїді, а його тіло було перенесене й поховане в Гортині. Його життя стало прикладом віри, милосердя і відданості.

Преподобний Євменій, єпископ Гортинський (зображення: Вікіпедія)

Аріадна Промиська

Аріадна жила в місті Фригія і була рабинею старійшини на ім'я Тертил, що служив при імператорі Адріані. Одного разу Тертил організував жертвоприношення язичницьким богам на честь народження свого сина. Аріадна, бувши християнкою, рішуче відмовилася брати участь у цих обрядах. За це її жорстоко катували і кинули до в'язниці. Її тримали без їжі, намагаючись змусити зректися віри, але вона залишалася непохитною.

Після звільнення Аріадна покинула місто. Однак Тертил послав переслідувачів, щоб схопити її. Коли язичники наближалися, свята звернулася до Бога з проханням про допомогу. За її молитвами в скелі утворилася тріщина, в якій вона сховалася. Це диво налякало переслідувачів, і вони відступили. Так Господь врятував Свою вірну рабиню від рук нечестивих.

Діоніс та Аріадна, Палац Сансусі (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 18 вересня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Сваритися і лихословити

Пліткувати, з'ясовувати стосунки

Підстригати волосся

Вихвалятися перед іншими.

Сьогодні краще не поливати і не пересаджувати рослини, бо це може їм нашкодити або навіть призвести до їх загибелі.

Народні прикмети і традиції цього дня

День видався теплим і сонячним - зима прийде пізно

Журавлі відлітають у вирій - чекайте на морози

Виросли високі бур’яни - взимку випаде багато снігу

На березі досі тримається листя - до теплої зими.

Цього дня рекомендується вчинити щось добре для інших без очікування похвали. Коли ви робите добрі справи від щирого серця, добро повернеться до вас у подвійному обсязі.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Аркадій, Борис, Володимир, Іван, Костянтин, Михайло, Олексій, Петро, Сергій, Ірина, Софія.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Діви.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: