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Свято 18 січня: найгірша прикмета цього дня, що суворо не можна робити

Яке сьогодні свято (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

18 січня православні в Україні відзначають день пам'яті святителів Афанасія та Кирила, архієпископів Олександрійських.

Про те, що можна і категорично не можна робити в цей день, його прикмети читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.

Традиції цього дня

У давнину було прийнято Афанасьєв день за допомогою особливих оберегів захищати себе від нечистої сили і від пристріту.

Часто для таких цілей використовували будяко, який зашивали в хустку і постійно носили в кишені. Вірили, що так можна надійно убезпечитися від зла та лиха, закляття. Також такий оберіг допомагав мандрівникам у дорозі.

Що не можна робити у цей день

У день Опанаса Ломоноса вважалося дуже поганою прикметою хрестити хлопчиків - забобонні вірили, що це могло викликати на них чоловіче безсилля та втрату енергії.

Також нічого доброго не обіцяв переїзд у новий будинок - за старих часів вважали, що в іншому випадку в житлі будуть постійні сварки, конфлікти та скандали.

Головні прикмети 18 січня

  • Якщо ворони зграями кружляють - чекай на сильні морози;
  • Якщо ж зграя ворон високо на небі, то прийдуть затяжні холоди;
  • Якщо сьогодні йде завірюха, то весна прийде пізно;
  • У цей день слухали киплячий самовар, і якщо він сильно гудів, то незабаром вдарять люті морози;
  • Якщо на Афанасія відлига, то все літо буде непогожим, і буде неврожай картоплі.

День ангела сьогодні відзначають : Оксана, Марк, Дмитро, Олексій, Микола, Максим.

 

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