Праздник 18 января: самая плохая примета этого дня, что строго нельзя делать

18 января православные в Украине отмечают день памяти святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских
О том, что можно и категорически нельзя делать в этот день, его приметы, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
В старину было принято в Афанасьев день при помощи особых оберегов защищать себя от нечистой силы и от сглаза.
Часто для таких целей использовали чертополох, который зашивали в платочек и постоянно носили в кармане. Верили, что так можно надежно оградиться от зла и беды, заклятий. Также такой оберег помогал путешественникам в дороге.
В день Афанасия Ломоноса считалось очень плохой приметой крестить мальчиков - суеверные верили, что это могло накликать на них мужское бессилие и потерю энергии.
Также ничего хорошего не сулил переезд в новый дом - в старину считали, что в противном случае в жилище будут постоянные ссоры, конфликты и скандалы.
День ангела сегодня отмечают: Оксана, Марк, Дмитрий, Алексей, Николай, Максим.
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