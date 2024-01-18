Свято 18 січня: найгірша прикмета цього дня, що суворо не можна робити
18 січня православні в Україні відзначають день пам'яті святителів Афанасія та Кирила, архієпископів Олександрійських.
Про те, що можна і категорично не можна робити в цей день, його прикмети читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.
Традиції цього дня
У давнину було прийнято Афанасьєв день за допомогою особливих оберегів захищати себе від нечистої сили і від пристріту.
Часто для таких цілей використовували будяко, який зашивали в хустку і постійно носили в кишені. Вірили, що так можна надійно убезпечитися від зла та лиха, закляття. Також такий оберіг допомагав мандрівникам у дорозі.
Що не можна робити у цей день
У день Опанаса Ломоноса вважалося дуже поганою прикметою хрестити хлопчиків - забобонні вірили, що це могло викликати на них чоловіче безсилля та втрату енергії.
Також нічого доброго не обіцяв переїзд у новий будинок - за старих часів вважали, що в іншому випадку в житлі будуть постійні сварки, конфлікти та скандали.
Головні прикмети 18 січня
- Якщо ворони зграями кружляють - чекай на сильні морози;
- Якщо ж зграя ворон високо на небі, то прийдуть затяжні холоди;
- Якщо сьогодні йде завірюха, то весна прийде пізно;
- У цей день слухали киплячий самовар, і якщо він сильно гудів, то незабаром вдарять люті морози;
- Якщо на Афанасія відлига, то все літо буде непогожим, і буде неврожай картоплі.
День ангела сьогодні відзначають : Оксана, Марк, Дмитро, Олексій, Микола, Максим.
До речі, з'явився церковний календар на 2024 рік.
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