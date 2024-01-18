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Праздник 18 января: самая плохая примета этого дня, что строго нельзя делать

Четверг 18 января 2024 06:00
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Праздник 18 января: самая плохая примета этого дня, что строго нельзя делать Какой сегодня праздник (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

18 января православные в Украине отмечают день памяти святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских

О том, что можно и категорически нельзя делать в этот день, его приметы, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

Традиции этого дня

В старину было принято в Афанасьев день при помощи особых оберегов защищать себя от нечистой силы и от сглаза.

Часто для таких целей использовали чертополох, который зашивали в платочек и постоянно носили в кармане. Верили, что так можно надежно оградиться от зла и беды, заклятий. Также такой оберег помогал путешественникам в дороге.

Что нельзя делать в этот день

В день Афанасия Ломоноса считалось очень плохой приметой крестить мальчиков - суеверные верили, что это могло накликать на них мужское бессилие и потерю энергии.

Также ничего хорошего не сулил переезд в новый дом - в старину считали, что в противном случае в жилище будут постоянные ссоры, конфликты и скандалы.

Главные приметы 18 января

  • Если вороны стаями кружат - жди сильные морозы;
  • Если же стая ворон высоко в небе, то придут затяжные холода;
  • Если сегодня идет метель, значит весна придет поздно;
  • В этот день слушали кипящий самовар, и если он сильно гудел, значит вскоре ударят лютые морозы;
  • Если на Афанасия оттепель, то все лето будет ненастным, и будет неурожай картофеля.

День ангела сегодня отмечают: Оксана, Марк, Дмитрий, Алексей, Николай, Максим.

Кстати, появился церковный календарь на 2024 год.

Ранее мы писали, что в Украине намерены установить необычный праздник.

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