Свято 18 серпня: головні прикмети і заборони дня, у кого завтра день ангела

Свято 18 серпня - завтра православні українці вшановують пам’ять мучеників Флора і Лавра за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Флор і Лавр були братами, які жили у II столітті на території сучасних Балкан. Вони займалися обробкою каменю, навчившись цього ремеслу від християн Прокла і Максима, а разом з тим перейняли й віру.
Правитель Іллірії Лікаон направив братів будувати язичницький храм. Під час роботи вони зцілили сина місцевого жерця, після чого і син, і його батько прийняли християнство. Коли будівництва завершилося, Флор і Лавр знищили язичницькі ідоли та встановили хрест, за що були засуджені до смерті і поховані живцем.
Пізніше їх мощі були знайдені нетлінними та перенесені до Константинополя. Флор і Лавр стали відомі як покровителі худоби, особливо коней. Їх часто зображують на іконах разом із кіньми, підкреслюючи важливу роль як захисників тварин.
Святі мученики Флор і Лавр (зображення: bogoslov.kharkov.ua)
Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, завтра бажано не робити таке:
Також рекомендується носити світлі речі, адже у цей день чорний колір може притягнути до вас нещастя та неприємності.
Оскільки Флор і Лавр вважаються покровителями коней, наші пращури не використовували їх завтра для роботи, лише годували та чистили.
Зазвичай 18 серпня збирали полин. Його приносили додому і клали в затишне місце. Вважається, що полин захищає дім від злих сил і горя.
За народними віруваннями, завтра вже починаються перші невеликі заморозки
Завтра іменини святкують: Денис, Євген, Георгій, Григорій, Омелян, Іван, Іларіон, Макар, Михайло, Лев, Уляна.
За гороскопом люди, які народилися завтра - Леви.
Окрім церковного свята, завтра є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
Раніше ми розказували про Різдво Пресвятої Богородиці 2024 - нова дата, заборони і традиції свята, які обов'язково треба знати.
Також читайте чи можна носити хрестик померлого родича та які можуть бути наслідки.
Під час написання матеріалу було використано джерела: Сайти Богослов, УПЦ "Благовіст", Вікіпедія.