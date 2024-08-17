Праздник 18 августа: главные приметы и запреты дня, у кого завтра день ангела

Какой завтра праздник в церковном календаре

Флор и Лавр были братьями, жившими во II веке на территории современных Балкан. Они занимались обработкой камня, научившись этому ремеслу от христиан Прокла и Максима, а вместе с тем переняли и веру.

Правитель Иллирии Ликаон направил братьев строить языческий храм. Во время работы они исцелили сына местного жреца, после чего и сын и его отец приняли христианство. Когда строительство завершилось, Флор и Лавр уничтожили языческие идолы и установили крест, за что были приговорены к смерти и похоронены заживо.

Позже их мощи были найдены нетленными и перенесены в Константинополь. Флор и Лавр стали известны как покровители скота, особенно лошадей. Их часто изображают на иконах вместе с лошадьми, подчеркивая важную роль защитников животных.

Святые мученики Флор и Лавр (изображение: bogoslov.kharkov.ua)

Что нельзя делать завтра

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, завтра желательно не делать следующее:

Ссориться и сквернословить

Сплетничать или наговаривать

Обижать животных.

Также рекомендуется носить светлые вещи, ведь в этот день черный цвет может привлечь к вам несчастья и неприятности.

Поскольку Флор и Лавр считаются покровителями коней, наши предки не использовали их завтра для работы, только кормили и чистили.

Обычно 18 августа собирали полынь. Ее приносили домой и клали в укромное место. Считается, что полынь защищает дом от злых сил и горя.

Народные приметы и традиции

Багровое небо на рассвете - ожидайте ветер с дождем

В воздухе ощущается свежесть - будет дождь

На небе низко плывут тучи - к затяжным дождям

Весь день хорошая погода - ждите ненастья

Сильная жара - в сентябре часто будут идти дожди.

По народным верованиям, завтра уже начинаются первые небольшие заморозки.

У кого завтра день ангела

Завтра именины празднуют: Денис, Евгений, Георгий, Григорий, Емельян, Иван, Илларион, Макар, Михаил, Лев, Ульяна.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Львы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, завтра есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: