Праздник 18 августа: главные приметы и запреты дня, у кого завтра день ангела

Праздник 18 августа - завтра православные украинцы чтят память мучеников Флора и Лавра по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Флор и Лавр были братьями, жившими во II веке на территории современных Балкан. Они занимались обработкой камня, научившись этому ремеслу от христиан Прокла и Максима, а вместе с тем переняли и веру.
Правитель Иллирии Ликаон направил братьев строить языческий храм. Во время работы они исцелили сына местного жреца, после чего и сын и его отец приняли христианство. Когда строительство завершилось, Флор и Лавр уничтожили языческие идолы и установили крест, за что были приговорены к смерти и похоронены заживо.
Позже их мощи были найдены нетленными и перенесены в Константинополь. Флор и Лавр стали известны как покровители скота, особенно лошадей. Их часто изображают на иконах вместе с лошадьми, подчеркивая важную роль защитников животных.
Святые мученики Флор и Лавр (изображение: bogoslov.kharkov.ua)
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, завтра желательно не делать следующее:
Также рекомендуется носить светлые вещи, ведь в этот день черный цвет может привлечь к вам несчастья и неприятности.
Поскольку Флор и Лавр считаются покровителями коней, наши предки не использовали их завтра для работы, только кормили и чистили.
Обычно 18 августа собирали полынь. Ее приносили домой и клали в укромное место. Считается, что полынь защищает дом от злых сил и горя.
По народным верованиям, завтра уже начинаются первые небольшие заморозки.
Завтра именины празднуют: Денис, Евгений, Георгий, Григорий, Емельян, Иван, Илларион, Макар, Михаил, Лев, Ульяна.
За гороскопом люди, родившиеся завтра - Львы.
Кроме церковного праздника, завтра есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
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При написании материала были использованы источники: Сайты Богослов, УПЦ "Благовіст", Википедия.