Свято 18 листопада: що суворо заборонено робити сьогодні, народні прикмети

В понеділок 18 листопада починається 22 неділя після П'ятдесятниці. Сьогодні вшановують мученика Платона, а також мученика Романа, диякона, і отрока Варула.
Про історію, заборони та прикмети свята 18 листопада розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Роман та Платон народилися та жили в IV столітті. Платон народився в християнській родині в місті Анкірі, через що мученика пізніше називали Платон Анкірський. Батьки виховували парубка в традиціях християнства, завдяки чому Платон почав поширювати православну віру серед язичницького населення.
Проте тогочасний правитель Агрипін переслідував християн, тож наказав схопити Платона. Парубка намагалися примусити зректися християнства, але юнак стійко дотримувався переконань. За це Платона ув'язнили і, зрозумівши, що воля християнин незламна, стратили.
Роман був дияконом у храмі Палестинської Кесарії за часів гоніння християн. Щоб уникнути переслідування, Роман перебрався до Антіохії, де продовжив проповідувати християнські вчення.
Під час одного язичницьких свят, диякон закликав повірити в Ісуса, за що його схопили та засудили до страти після катувань. Разом з мучеником стратили отрока Варула, який, попри юний вік, стійко дотримувався християнських вчень.
Щоб не накликати сварок та не затягнути конфлікти на рік вперед, сьогодні не можна:
18 листопада за новим стилем день ангела відзначають: Платон, Микола, Роман.
Також за старим стилем сьогодні святкують іменини: Тимофій, Григорій, Гаврило.
18 листопада відзначають:
Нещодавно ми писали про те, що не можна їсти під час Різдвяного посту.
Також читайте, коли в Україні День святого Миколая.
Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, Місячний календар, сайти ПЦУ, DayToday, Вікіпедія.